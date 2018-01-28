Telefonları kasıp kavuracak sanılan oyun tarih oluyor!

Yıllar boyunca, fanlar ve analistler Nintendo'nun akıllı telefon oyunculuğuna giriş yapmasını beklediler. Popüler Mario oyunlarının veya Wii ile Wii U oyunlarının taşınabilir versiyonlarını görmeyi umdular. Ama Nintendo'nun bu beklentilere ilk cevabı epey farklı olmuştu. Nintendo'nun ilk mobil oyununun ismi Miitomo. Oyun, komik espriler, komik şapkalar ve firmanın kişiselleştirilebilir Mii avatarları etrafında dönen bir sosyal test oyunuydu.

App Store ve Google Play'de bulunan oyunun çıkmasının ardından yalnızca iki sene geçti ki Nintendo, onu sonlandırmaya gidiyor. Firma, Miitomo sunucularının 9 Mart'ta kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.

Miitomo sevimliydi, bu kesin, ama pek alıştığımız anlamda bir oyun değildi. Oyuncular bir Mii karakteri oluşturup ona farklı kıyafetler giydirebiliyordu, ama bu karakterle başka pek bir şey yapamıyorlardı. Miitomo, daha çok oyunun insanlara sorular sorması ve cevaplarını arkadaşları ile paylaşmalarına yarayan bir platform gibiydi.

Eğlenceli bir sosyal deneyimdi ama artık günleri sayılı. Bunun yanında mayıs ayından sonra da cebinizde sevimli bir Nintendo oyunu bulunsun istiyorsanız, Animal Crossing hizmetinizde.



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