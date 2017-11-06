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    Telefonları iPhone X'e çeviren kılıf!

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Bu kılıf ile telefonunuzu yeni satışa sunulan iPhone X'e dönüştürmeniz mümkün!

    Bir aydan kısa bir süre önce Apple, en son telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tanıtmıştı. Ancak bu yıl, üçüncü bir telefonun – iPhone X – da tanıtılması ile standart tanıtım serisinde bir değişiklik yaşanmıştı.

    Heyecanla bekleyen kişilerin telefon için ön sipariş yeni başlıyor olsa da, görünene göre girişimci kılıf üreticileri, iPhone X'i yayımlanmadan önce sunmanın bir yolunu bulmuş durumdalar. Fotoğraflarda da gözüktüğü üzere bu ürün gerçek bir iPhone X değil ancak iPhone 6 veya uyumlu bir iPhone modelini, yeni telefona benzeyen bir ürüne çeviriyor.

    Bu ilginç fikrin yeni bir konsept olduğunu söylemek pek mümkün değil. Daha eski nesil iPhone'lar için de daha yeni modeller gibi gözükmelerini sağlayan kılıflar bulunmaktaydı. Belki de bu kılıfın en eğlenceli yanı, gerçekçilik adına var olan kulaklık girişini kapatıyor olması olabilir. Ne yazık ki bu ürün, ekran için ek bir çaba göstermiyor ve ekranınız olduğu gibi kalıyor.

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    Etiketler: telefon kılıfı
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