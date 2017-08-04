MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Telefonları güneş gözlüğü şarj edecek!

    Telefonları güneş gözlüğü şarj edecek!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 07:39Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:39

    Telefonlar her geçen gün yenileniyor, yepyeni teknolojilerle tanışıyoruz; ancak bir şey var ki bir adım öteye gidemiyoruz: Batarya problemi! Şarj sorununa çözüm arayan teknoloji devleri yeni bir yol buldu. Özellikle yaz ayları sıklıkla kullandığımız güneş gözlükleri bizim için elektrik üretecek ve gözlük üzerinden telefonlarımızı şarj edebileceğiz! Peki bu nasıl olacak?

    Almanya'nın Karlsruhe Enstitüsü'nden araştırmacılar, güneş pilleri vasıtasıyla lenslerin güneş ışığı almasını 2 katına çıkartarak, elektrik üreten bir çift güneş gözlüğü üretti.

    Elektrik enerji üretebilen güneş gözlüğünde şeffaf, esnek, hafif, çeşitli şekil ve renklerde üretilebiliyor olması nedeniyle geleneksel silikon güneş hücreler yerine, organik güneş pilleri tercih edildi. Her biri yaklaşık 6 gram ağırlığında ve 1,6 mm kalınlığında olan güneş pili mercekleri, ticari olarak üretilen güneş gözlüğü çerçevesine sığdırılabildi. Bu çerçeveler ayrıca bir mikroişlemci, iki sensör ve iki ekran içeriyor.

    Böylelikle mevcut aydınlık yoğunluğunu ölçülüp ve görüntülenebiliyor, ortam sıcaklığı çubuk grafiklerle analiz edilebiliyor. Her ne kadar doğrudan güneş ışığında en iyi şekilde çalışsalar da her lens 200 miliwatt güç üretebiliyor.

    Güneş gözlüğünün ürettiği güç, bir işitme cihazını veya adım sayıcıyı çalıştırabilecek seviyede. Bu Teknoloji güneş gözlükleri de sınırlı kalmayarak, çok daha fazla güç üretme potansiyeli bulunan bina pençelerine, araba camlarına uygulanabilir.

    Etiketler: güneş gözlüğü , elektrikli gözlük , teknoloji , şarj
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri