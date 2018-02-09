Telefonlara onlarca yeni emoji geliyor! Türkiye'ye özel olanı da var

Evrensel kod standardını düzenleyen kuruluş Unicode Consortium, yeni bir grup emojinin hazırlığının tamamlandığını ve 2018’in ikinci yarısında, Ağustos veya Eylül ayında telefonlarımıza geleceğini açıkladı.



Yeni emojiler içinde kızıl, kıvırcık, beyaz saçlı emojiler, kel ve farklı ten renklerine sahip emojiler, kadın süper kahraman, korsan bayrağı, ıstakoz ve sivrisinek gibi yeni hayvanlar, farklı duyguları temsil eden yüz ifadeleri ve yeni yiyecekler yer alıyor.



157 emoji arasında Türkiye’nin özel olarak talep ettiği nazar boncuğu da bulunuyor.











