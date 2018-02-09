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    Telefonlara onlarca yeni emoji geliyor! Türkiye'ye özel olanı da var

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

    Evrensel kod standardını düzenleyen kuruluş Unicode Consortium, yeni bir grup emojinin hazırlığının tamamlandığını duyurdu. Çok yakında tüm dünyanın kullanımına sunulacak emojilerin içinde uzun süredir beklenen nazar boncuğu emojisi de dahil edildi.

    Evrensel kod standardını düzenleyen kuruluş Unicode Consortium, yeni bir grup emojinin hazırlığının tamamlandığını ve 2018’in ikinci yarısında, Ağustos veya Eylül ayında telefonlarımıza geleceğini açıkladı.
    Telefonlara onlarca yeni emoji geliyor Türkiyeye özel olanı da var
    Yeni emojiler içinde kızıl, kıvırcık, beyaz saçlı emojiler, kel ve farklı ten renklerine sahip emojiler, kadın süper kahraman, korsan bayrağı, ıstakoz ve sivrisinek gibi yeni hayvanlar, farklı duyguları temsil eden yüz ifadeleri ve yeni yiyecekler yer alıyor. Telefonlara onlarca yeni emoji geliyor Türkiyeye özel olanı da var

    157 emoji arasında Türkiye’nin özel olarak talep ettiği nazar boncuğu da bulunuyor.





    Etiketler: emoji , nazar boncuğu , Unicode Consortium
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