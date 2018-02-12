Telefonlara nazar boncuğu emojisi geldi!

Unicode Consortium, her yıl düzenli olarak yayınladığı yeni emoji listesini açıkladı. 2018 yılı için hazırlanan yeni listede 157 yeni emoji bulunuyor. Bu yeni emojilerle birlikte, toplam kabul edilmiş emoji sayısı 2.823'e kadar yükseldi.

Emoji 11.0 bugün son şeklini aldı ve akıllı telefon mesajlaşmalarında yakında görmeye başlayacağımız yeni emojiler gün yüzüne çıktı. Yeni emojiler arasında kızıl saçlılar, kıvırcık saçlar, süper kahramanlar, sonsuzluk, kanguru ve nazar boncuğu gibi emojiler yer alıyor.

Kullanıcılar, 2018 yılının ikinci yarısında telefonlarında bu yeni emojileri görmeye başlayacaklar. İşte yeni emojilerden bazıları;





Kullanıcılarının talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni listede yok yok. Ülkemizde milyonlarca telefon kullanıcısının sık sık kullanacağı nazar boncuğu emojisi ise aralarından en dikkat çekeni gibi görünüyor.



