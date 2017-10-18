Telefonlar dolaba dikkatler derste

Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi’nde, okul yönetimi, öğrencinin derslerdeki verimliliğini artırmak için, onlara özel 228 adet kilitli cep telefon dolapları yaptırdı. Bu dolapların sahibi öğrenciler okula girdikleri andan itibaren cep telefonlarını daha önceden kendilerine imza karşılığı zimmetlenen kilitli dolaba kilitleyerek okul çıkışında dolaplardan alarak kullanmaya başlıyor.

228 mevcutlu okulun her öğrenci başına bir dolap düşerken tasarlanan şekil itibariyle okul mevcudunun artması halinde dolap gözleri ikiye bölünerek 456 öğrenci kapasiteli olabilecek.



Bu uygulamanın yararlı ve bir ilk olduğunu söyleyen okul müdürü Kadri Alay, “Son dönemlerde teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılığın önüne geçti. Gençleri bilinçli bir şekilde internet, telefon kullanımıyla ilgili bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbir olarak çocukların okul içerisinde cep telefonu kullanımını sınırlandırdık. Çünkü ders esnasında cep telefonu çalıyor veya bir mesaj geliyor çocuk bakmak zorunda kalıyordu. Dolayısıyla da derse olan dikkati dağılıyordu. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerin konsantresi bozuluyordu. Böyle bir uygulayamaya okul aile birliği olarak karar verdik ve dolap yaptırmak suretiyle öğrencilerimizi bu sıkıntıdan kurtardık” dedi.

Okul aile birliği başkanı Sadık Aydın da uygulamadan çok memnun olduklarını belirtirken, öğrenciler de uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını söylediler.