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Telefondan internete girenlere önemli haber! İnceleme başlatıldı...

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanlığı, bazı GSM operatörlerinin WhatsApp üzerinden konuşmaları gerekçe göstererek telefon faturalarını şişirdiği iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Bazı GSM operatörlerinin düşük vergi ödemek için faturada düşük vergiye tabi hizmetleri şişirdiği iddialarıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı müfettişlerinin bir süre önce inceleme başlattığı ortaya çıktı. Maliye’nin önce bir GSM operatöründe inceleme başlattığı, sonra tüm operatörleri incelemeye aldığı kaydedildi.

FATURA DÜŞÜK VERGİYE GÖRE

“Elektronik yayın” adı altında gazete, dergi, sinema, televizyon aboneliği gibi hizmetlerden Özel İletişim Vergisi alınmadığı gibi, yüzde 1 KDV alınıyor.

Paketin bir kısmının “elektronik yayın” olarak gösterilmesi suretiyle GSM operatörünün KDV+ÖİV olarak telefon konuşması için yüzde 43, internet için yüzde 23 vergi ödemek yerine sadece yüzde 1 KDV ödediği ifade edildi.

Habertürk’e telefon faturasını gönderen bir vatandaş, kendisinin hiçbir talebi olmadığı halde 145.20 TL’lik cep telefonu faturasının 15.1 TL’lik kısmının “elektronik yayın bedeli” olarak gösterildiğini belirtti. Sadece bu işlemden dolayı GSM operatörü internet hizmetine göre 3.5 lira, telefon konuşmasına göre 6.5 lira vergi ödemesi gerekirken 15 kuruş vergi ödedi. Operatör bu işlemden dolayı 3.35 ile 6.35 TL arasında daha az vergi ödemiş oldu.

BÜYÜK CEZA BEKLENİYOR

Maliye’nin incelemesinin tamamlanmasıyla vergi aşındırdığı tespit edilen GSM operatörlerine yüksek tutarlı cezalar gelmesi bekleniyor. Öte yandan TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısında, GSM operatörlerinin devlete ödemeleri gereken Hazine payı, BTK payı gibi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı getiriliyor.

Habertürk internetten data kullanımındaki patlamayı ve GSM şirketlerinin vergi uygulamasını 1 Ekim’de gündeme getirmişti.

Etiketler: internet , mobil internet , ÖTV
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