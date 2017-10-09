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    Hürriyet >Dünya>Telefonda tüm gün oyun oynayınca kör oldu

    Telefonda tüm gün oyun oynayınca kör oldu

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 18:30 | Son Güncelleme:

    Çin'de uzun süre akıllı telefonundan çevrimiçi oyun oynayan 21 yaşındaki kadın, gözlerinin gördüğü zarar sonrası geçici kör oldu.

    Gün içinde akıllı telefon ekranında geçirdiğimiz süre git gide artıyor. Elektronik ekranların gözlere verdiği ciddi zarar ise herkes tarafından biliniyor. Çinli bir kadın gününün büyük bir bölümünü telefonunda oyun oynayarak geçirince kısmı kör haline geldi.

    KALICI OLARAK KÖR OLABİLİR

    Wu Xiaojing adı 21 yaşındaki oyuncu, popüler çok oyunculu bir akıllı telefon oyununun çok ciddi bir hayranıydı. Oyunu uzun süre oynamasının ardından sağ gözünde görüş kaybı fark etti ve hemen hastaneye götürüldü. Hastanede sağ gözde Retinal Arter Tıkanıklığı (RAO) teşhisi kondu.

    Telefonda tüm gün oyun oynayınca kör oldu

    “YİNE DE OYNAYACAĞIM”

    Çinli sosyal medya sitesi Weibo’daki kullanıcılar çoğunlukla Wu’nun durumuna tepkili davrandılar. Sosyal medya kullanıcıları, “Hala yatakta bile cep telefonu tutuyor” yorumunda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Wu ise hala oyunu telefonundan kaldırmayı düşünmediğini ve oynayacağını söylüyor. (Sözcü)

    Etiketler: Wu Xiaojing , telefonda kör oldu , oyun oynarken kör oldu , akıllı telefon kör etti
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