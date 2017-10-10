'Telefona çıkmayan bürokratlar var'

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan ikinci gün oturumunda bakanlar, milletvekillerinden gelen 37 soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmaları dışında basına kapalı oturumlara katılmaması dikkat çekti.



Erdoğan, oturumlar devam ederken milletvekilleri ve teşkilat üyelerini kabul ederek şikâyet ve taleplerini dinledi. Milletvekilleri teşkilatlardaki yenilenme sürecini, şehirlerde yürütülen projeleri ve halktan gelen şikâyetleri Erdoğan’a iletti.



Üç gün süren kampta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer belediye başkanlarının istifası tartışmalarının hiç gündeme gelmediği öne sürüldü.



İŞLERİNİ SAVSAKLAYANLAR

Kampta bazı milletvekilleri bürokratik oligarşiden şikâyet ederek, “Vesayeti ortadan kaldırdığımızı söylüyoruz ama bürokratik oligarşi hâlâ sürüyor. Telefonlara çıkmayan, işleri savsaklayanlar var. Bürokratlar kibirleriyle kendisini siyasetin üzerinde görüyor. İşlerimize çözüm bulması gereken bürokratlara çoğu zaman ulaşamıyoruz. Bazı belediye başkanları davaya aykırı hareket ediyor, icraatta başarısız kalıyorlar” diye yakındılar.



Söz alan bir milletvekili “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünün, Doğu ve Güneydoğu’daki insanları çok rahatsız ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise teşkilata terör örgütü PKK ve FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi anlattı. Doğu ve Güneydoğu’da PKK ile mücadelenin kararlı şekilde kış aylarında artarak süreceğini belirten Soylu, “Terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız” dedi.



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kuzey Irak referandumuyla ilgili söylemleri hatırlatarak, “Bu konuda söylem ve üsluba çok dikkat etmek gerekiyor. Kırıcı üsluptan ve rencide edici söylemlerden kaçınmak gerekiyor” dedi. Bazı milletvekilleri de özel sohbetlerde son zamanlardaki söylemlerin Doğu ve Güneydoğu’daki dindar muhafazakâr Kürtler arasında tartışma yarattığını söylediler.