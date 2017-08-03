Telefona bakarken karşıdan karşıya geçmek artık yasak!

Bir araba sürücüsü olarak, karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakanlar sizi de deli ediyor olmalı. Ama siz de, mesela Facebook'a bakarken ya da bir mesaja cevap verirken karşıdan karşıya geçmediniz mi?
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