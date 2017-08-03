Telefona bakarken karşıdan karşıya geçmek artık yasak!

Bir araba sürücüsü olarak, karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakanlar sizi de deli ediyor olmalı. Ama siz de, mesela Facebook'a bakarken ya da bir mesaja cevap verirken karşıdan karşıya geçmediniz mi?

Dürüst olun ve Honolulu'ya giderseniz de artık dikkatli olun. Havai'nin başkenti telefonları tarafından zombileştirilen insanlardan bıkmış durumda. Belediye başkanı Kirk Caldwell, geçtiğimiz hafta "mobil elektronik bir cihaza bakarken karşıdan karşıya geçmeyi" yasa dışı hale getiren bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa Ekim ayında devreye girecek.

Caldwell, Reuters'a yaptığı açıklamada kararında verilerin etkili olduğunu söyledi. Söylediğine göre, Honolulu'da yayalarla, özellikle de yaşça büyük kişilerin karşıdan karşıya geçerken araba çarpmasıyla ilgili ciddi bir problem var.

Cezanın ne ağırlıkta olduğunu merak ediyorsunuzdur. İlk ihlal size 15 dolar ile 35 dolar arası bir cezaya patlıyor. İkinci ihlalde 35 ile 75 dolar arası. Üçüncüde ise 99 dolara kadar yolu var.

Görevleri icabı acil telefon cevaplamaları gereken kişiler bu kanundan muaflar...