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    Telefona bakarken karşıdan karşıya geçmek artık yasak!

    chip.com.tr
    03 Ağustos 2017 - 08:26Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 08:26

    Sonunda bunu da gördük: Gelmiş geçmiş en ilginç, ama bir o kadar da yerinde bir cep telefonu yasağı...

    Bir araba sürücüsü olarak, karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakanlar sizi de deli ediyor olmalı. Ama siz de, mesela Facebook'a bakarken ya da bir mesaja cevap verirken karşıdan karşıya geçmediniz mi?

    Etiketler: telefon , yasak , honolulu
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