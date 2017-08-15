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    Telefon uzun uzun çalınca... En zor görev!

    Mehmet YİRUN/DHA
    15 Ağustos 2017 - 10:51Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:53

    TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde önündekikamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Adem Katkiciöldü2 kişi de yaralandı. Ölen Kaltkici’nin uzun süren çalan cep telefonunu bakan polis memuru, acı haberi arayan kişiye vermek zorunda kaldı.

    Kaza, Çorlu’nun İstanbul yönündeki Çevreyolu’nun Mezarlık mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Adem Katkici, yönetimindeki 59 FH 765 plakalı otomobille önünde giden Kadir Çalık yönetimindeki 68 AF 745 plakalı kamyona, daha sonra da Aydın Çetin yönetimindeki 34 KFJ 01 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen ve hız kadranı 120 kilometrede takılı kalan otomobilin sürücüsü Katkici, kaza yerinde öldü, diğer otomobilde bulunan Sevil Çetin ve Remziye Turan ise hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.

    CEP TELEFONUNA POLİS BAKTI

    Kaza yerinde polis ekipleri çalışma yaparken ölen Adem Katkici’nin cep telefonu uzun uzun çalınca bir polis memuru telefonu açmak zorunda kaldı. Polis memuru arayan kişiye kaza olduğunu belirterek, Katkici’nin hayatını kaybettiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: ÇORLU , Trafik kazası , CEP TELEFONU
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