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Telefon özelliği Türkiye’de yok

Ahmet CAN
21.09.2017 - 22:02 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 22:02

GEÇEN hafta yeni iPhone modelleriyle birlikte tanıtılan Apple Watch Series 3’ün telefon özellikli modelinin (cellular) satışı öncelikli olarak ABD, İngiltere, Çin, Almanya ve Japonya olmak üzere sadece bazı ülkelerde yapılacak.

Bu ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye yok. Bunun sebebi de eSIM için Apple’ın henüz Türkiye’deki mobil iletişim operatörleriyle bir anlaşma yapmamış olması. Bu yüzden Türkiye’de ilk etapta Apple Watch Series 3’ün mobil iletişim özelliğine sahip olmayan modelleri satılacak. Bir önceki modele göre yüzde 70 daha performanslı bir çipe sahip olan model, kullanıcıların daha akıcı olarak akıllı saatlerini kullanabilmesini sağlıyor. Yeni modelin daha güçlü olması beraberinde yeni özellikleri de getirdi. Uygulamalar arasında geçiş hızı dikkat çekiyor.

29 EYLÜL’DE GELİYOR
Apple Watch Series 3, ilk etapta Türkiye’de tek ekran seçeneği ve kasa materyali ile satışa sunulacak. Daha önceki modellerde olan 38 mm ve paslanmaz çelik kasa seçeneği Apple Watch Series 3’te yer almıyor. Kullanıcılara sunulan seçenek 42 mm ve alüminyum kasa olarak belirlenmiş durumda. 3 farklı renkle şu anda ön siparişe açılan modelin satış fiyatı 1.649 TL. Modelin Türkiye’de raflarda yer almaya başlayacağı tarih ise 29 Eylül.

Etiketler: Apple Watch Series 3 , Iphone , gazetehaberleri
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