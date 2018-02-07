Telefon ekranları elmas sayesinde kırılmayacak!

Mirage Diamond Glass olarak isimlendirilen bu cam, mevcut ekranlardan 6 kat daha sağlam ve 10 kat daha sert. Şu an henüz test aşamasında olan Mirage Diamond Glass'ın 2019'da çıkacak olan yeni akıllı telefonlarda bulunması bekleniyor. Bu özel camın üretilmesi için elmas kullanılıyor. Dünyadaki en sert maddelerden biri olan elmas, ekranın çatlama eğilimini azaltmak için kullanılıyor.

Labaratuvarda üretilen elmasları "nanokristal" bir nesnede kullanılıyorlar. Bu desen sayesinde gücü artırılan camda bulunan teknoloji, Gorilla Glass gibi camlar üzerinde de uygulanabiliyor. Bu sayede neredeyse kırılmayacak bir cam elde ediliyor. Bu teknolojinin görüntüye olumsuz etki yapmadığını aksine parlamayı azalttığını ve dokunmatik ekranların da tepkilerini de azaltmadığı söyleniyor.