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Telefon ekranları elmas sayesinde kırılmayacak!

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

Camların dayanıksız olmasından dolayı telefonunuz yere düştüğünde ilk kırılan yer genelde camlar oluyor. Günümüzde birçok insan yaşanan bu durumdan şikayetçi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için ise Akhan Semiconductor tarafından yeni elmas tabanlı bir cam üretildi.

Mirage Diamond Glass olarak isimlendirilen bu cam, mevcut ekranlardan 6 kat daha sağlam ve 10 kat daha sert. Şu an henüz test aşamasında olan Mirage Diamond Glass'ın 2019'da çıkacak olan yeni akıllı telefonlarda bulunması bekleniyor. Bu özel camın üretilmesi için elmas kullanılıyor. Dünyadaki en sert maddelerden biri olan elmas, ekranın çatlama eğilimini azaltmak için kullanılıyor.

Telefon ekranları elmas sayesinde kırılmayacak

Labaratuvarda üretilen elmasları "nanokristal" bir nesnede kullanılıyorlar. Bu desen sayesinde gücü artırılan camda bulunan teknoloji, Gorilla Glass gibi camlar üzerinde de uygulanabiliyor. Bu sayede neredeyse kırılmayacak bir cam elde ediliyor. Bu teknolojinin görüntüye olumsuz etki yapmadığını aksine parlamayı azalttığını ve dokunmatik ekranların da tepkilerini de azaltmadığı söyleniyor.

Etiketler: Mirage Diamond Glass , Akhan Semiconductor , elmaslı telefon camı , kırılmaz telefon camı
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