Telefon batarya ömrünüz yüzde 5'in altına düştüğünde artık...

Hemen herkes, akıllı telefon larını biraz daha uzun bir süre kullanmak için çeşitli yöntemler deniyor. Bu yüzden de bir geliştiricinin, giderek artan batarya problemine bir miktar kara mizah içeren bir şekilde yaklaşması pek şaşırtıcı olmasa gerek. "Die With Me" (Benimle Beraber Öl) isimli yeni uygulama, %5'ten daha az bataryası kalan kullanıcılarına özel bir chat odası sunuyor.



Uygulama, Belçika merkezli uygulama geliştiricileri Dries Depoorter ve David Surprenant tarafından geliştirildi. Geliştiriciler, uygulamaları hakkında şunları söylüyor: "Düşük batarya ile pozitif bir şey üretmek istedik. Ve şimdi düşük bataryaya sahip insanların düşük batarya muhabbetleri ile mutlu olduklarını görüyoruz. Bunu yaratırken çok eğlendik."

Uygulama 2016 yılından beri geliştirilmekteydi ve hem App Store hem de Google Play üzerinden indirilebiliyor.



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