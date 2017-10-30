Telefon batarya ömrünü artırmaya çalışırken bu hataya düşmeyin!

Pil ömrünü uzatmak çoğu modern telefonda önemli bir sorun. Neyse ki Android'in en son sürümleri (Android 6 ve sonrası), Doze işlevi sayesinde önemli geliştirmeler sunuyorlar. Bu işlev sayesinde kullanmadığınız arka plan uygulamaları "uyutularak" pili kullanması engelleniyor.

İşlev varsayılan olarak telefonunuzdaki çoğu uygulamayı optimize ediyor. Ancak bazı uygulamalar Doze'dan zarar görebiliyorlar. Örneğin VPN uygulamalarının arka planda çalışması gerektiğinden, Doze tarafından kapatılmaları bağlantınızın kopmasına yol açıyor. VPN'in sunduğu korumanın harcadığı pile değeceğini düşünüyorsanız, VPN uygulamaları için pil optimizasyonunu şöyle kapatabilirsiniz:





1. Ayarlar'ı açın ve Pil girdisini seçin.

2. Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunarak menüyü açın ve Pil Optimizasyonu'na dokunun.

3. Mavi çubuğa dokunun ve Tüm uygulamalar seçeneğine dokunun.

4. Pil optimizasyonunun dışında bırakmak istediğiniz uygulamayı seçin ve Optimize etme'yi seçin.

5. Doze'un yok saydığı uygulamaların hepsini görmek için mavi çubuğa dokunun ve Optimize edilmiyor'a dokunun. Burada birkaç sistem işlemini ve beraberinde hariç tuttuğunuz uygulamaları göreceksiniz.

Sürekli çalışması gereken bir uygulama rastgele olarak duruyorsa, bu adımları uygulayarak sorun gidermeyi deneyebilirsiniz. Aksi halde Doze'u kullanarak pil ömrünü optimize etmelisiniz. Yani optimizasyonu her uygulama için devre dışı bırakmanızı önermiyoruz.



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