Telef olan hayvanlar atık poşetlerine konuldu! Belediyeye tepki

Hayvansever biri tarafından, belediyeye ait olduğu öne sürülen Benli köyü hafriyat alanında, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, telef olan köpeklerin atık poşetlerine konulup, açılan çukurlara bırakılmaları ve iş makinesiyle üzerlerine toprak atılarak, gömülmeleri yer alıyor. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri izleyen hayvanseverler, köpeklerin hafriyat sahasına atık poşetlerine konularak, gömülmesine tepki gösterdi. Hayvanseverler, telef olan hayvanların gömülmesinin normal olduğunu; ancak çukurların daha derin olması gerektiğini belirtti. Hayvanseverler, ayrıca gömülecek hayvanların üzerine toprak atılmadan önce kireç dökülmesi gerektiğini söyledi.