Telafer’e Türkmen bayrağı: ‘Kerkük’ün referanduma katılmasını tanımıyoruz’

Başkent Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen İbadi, tek taraflı alınan kararın yasal olmadığını belirterek, Kürt yetkilileri diyaloğa çağırdı. İbadi, “Kararların kaba kuvvet kullanarak alınması sağlıklı değil. O zaman Erbil’de Araplara, Süleymaniye’de Türkmenlere ve diğer bölgelerde de Hıristiyan ve Ezidilere de konfederasyonlar verelim mi? Bu yanlış bir yöntemdir. Bölgemiz artık güvenli bölgedir ve hep birlikte yaşamayı seçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

REFERANDUM TEHLİKELİ: Benzer bir açıklama Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri Erşad Salihi’den geldi. DEAŞ’tan kurtarılan Türkmen kenti Telafer’den Hürriyet’e konuşan Salihi, kararı Kürtlerin desteklediğini, Türkmen ve Arapların bu oylamayı boykot ettiklerini hatırlatarak şöyle dedi: “Bu karar, Irak Anayasası’nın Kürt bölgesi sınırlarını belirleyen 143. maddesine aykırıdır. Referandum Irak’ı tehlikeli bir yola sokacak.”

PKK/PYD’YE KARŞI KOYACAĞIZ: Salihi, Telafer’de Türkmen bayrağının da dalgalanmaya başladığını vurgulayarak şunları söyledi: “Türkmen kardeşlerimizin dönüşünü sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bölgeyi DEAŞ’tan temizledikten sonra, terör örgütleri PKK ve PYD’nin de Suriye-Türkiye-Irak üçgeninde yuvalanmasına karşı koyacağız.”

HATALAR ZİNCİRİNE YENİ HALKA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tek taraflı karara şu açıklamayla tepki gösterdi: “Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken bugün (dün) Kürt Vilayet Meclisi’nin Kerkük’ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar, hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası’nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir.”