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    Telafer’e Haşdi Şabi operasyonu

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 01:28Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 01:28

    Terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan Musul’un 60 km batısındaki Türkmen kenti Telafer’in kırsalına Şii milis grup Haşdi Şabi operasyon başlattı ve 17 köyü aldı. Türkiye, Haşdi Şabi’nin Telafer kent merkezine girmesine itiraz ediyordu.

    İRAN destekli Haşdi Şabi milisleri, terör örgütü DEAŞ’ın yaklaşık 3 yıldır elinde tuttuğu Telafer kentinin geri alınması için dün operasyon başlattı. Türkiye, Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Telafer’e Haşdi Şabi’nin girmesine karşı çıkıyor. Telafer’in nüfusunun büyük çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Buradaki Türkmenlerin de yüzde 75’i Sünni. Şimdi Haşdi Şabi’nin kentin çevresindeki köylerin ötesine geçip şehir merkezine ilerleyip ilerlemeyeceği sorusu cevabını arıyor.

    Telafer’e Haşdi Şabi operasyonu

    Haşdi Şabi’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise silahlı güçlerin Telafer’in güneydoğusunda yer alan 17 köyü DEAŞ’tan aldığı ifade edildi. Irak Başbakanı Haydar İbadi, 2016 sonunda yaptığı açıklamada Haşdi Şabi’nin Telafer’e girmeyeceğini söylemişti. İbadi, geçtiğimiz hafta sonunda başkent Bağdat’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada ise “Telafer’in kurtarılması için operasyon planını yaptık. Bu operasyona tüm güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşair (yerel aşiret güçleri) katılacak” ifadelerini kullanmıştı.

    TÜRKMENLERDEN ŞARTLI ONAY

    Önceki gün açıklamaları Rus haber sitesi Sputnik’in Türkçe yayınında çıkan Irak Türkmen Cephesi Yöneticisi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi milletvekilli Aydın Maruf, “Bize verilen söze göre Irak ordusu ve Telaferli yerel güçler operasyona katılacak. Bunun dışında herhangi bir güç katılırsa bu, bize verilen sözün dışında kalır. Telafer operasyonu nedeniyle Türkmen Cephesi Bağdat’ta Irak ordusu yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Silahlı güçlerin operasyona katılması sadece Türkmenlere değil, herkese zarar verir” demişti. Maruf, “Telafer bir Türkmen kentidir ve bizim için çok önemlidir. Herhangi bir grup mezhepsel kaygılarla Telafer operasyonuna katılmamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

    40 BİN GÜÇ KATILACAK

    Telafer kent merkezinde yaklaşık bin DEAŞ militanının kaldığı tahmin ediliyor. Operasyona katılacak toplam güvenlik gücü sayısı 40 bini bulacak. Irak ordusu birlikleri, 25 Temmuz’dan itibaren Telafer’e 40 km mesafede yer alan Badoş bölgesine askeri sevkıyat yapmaya başlamıştı. Bölgeye sayıları 100’ü bulan tank ve zırhlı araç yerleştirilmişti.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , telafer , Telafer , Haşdi Şabi
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