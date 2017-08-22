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    Telafer’den büyük kaçış

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 00:19Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 00:19

    BİRLEŞMİŞ Milletler Irak’a Yardım Misyonu (UNAMI), Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma operasyonunun başlamasıyla birlikte 30 bini aşkın sivilin güvenli bölgelere kaçtığını duyurdu.

    BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı açıklamada, binlerce kişinin Telafer’i terk ettiğini, çatışmalardan kaçanların sıcak havaya rağmen 10 ila 20 saat yolculuk yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Grande, “Bölgeden 30 binden fazla kişi kaçmış durumda. Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumuyla ilgili de elimizde bilgi yok. UNAMI ilerleyen gün ve haftalarda binlerce sivilin bölgeden tahliyesi için hazırlık yapıyor” dedi. BM yetkilisi Grande, kentte sivil kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    Etiketler: BM , Irak , gazetehaberleri
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