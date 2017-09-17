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    ‘Telafer’deki DEAŞ’lıların ailelerinin yarısı Türk’

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 22:27 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 00:44

    Irak Başbakanı İbadi, AP’ye verdiği röportajda Telafer’de teslim olan DEAŞ militanlarının eşlerinin ve çocuklarının yarısının Türk olduğunu açıkladı. Irak, toplam bin 333 kadın ve çocuğu kampta tutuyor. İbadi, Başika konusunda ise Türk askerinin çekilmesini beklediklerini söyledi.

    IRAK Başbakanı Haydar el İbadi, Amerikan haber ajansı AP’ye verdiği röportajda Telafer’de teslim olan DEAŞ militanlarının ailelerinin yarısının Türk olduğunu açıkladı. DEAŞ militanlarının eşleri ve çocuklarından oluşan bin 333 kişi önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı peşmergelere teslim olmuştu. Peşmergeler de DEAŞ ailelerini Iraklılara teslim etti. Aileler, Irak hükümeti tarafından bir kampta tutuluyor. İbadi, kamptaki ailelerin çoğunun herhangi bir suçu olmadığını, onları vatandaşı oldukları ülkelere vermek için bu ülkelerle tam iletişim halinde olduklarını söyledi. İbadi, “Bu süreci hızlandırmak için çok çalışıyoruz. Ülkeleri onları almaya hazır olduğunda aileleri ve çocukları ülkemizde tutmak çıkarımıza değil” dedi.

    İbadi’nin Türkiye’ye ilişkin bir başka açıklaması da Musul’un 20 km kuzeydoğusunda bulunan Başika’daki Türk askeri üssüyle ilgiliydi. İbadi, Türkiye’nin Başika’daki üsten ayrılmayı taahhüt ettiğini kaydetti. Irak Başbakanı, “Türk mevkidaşlarımız bunu çok hızlı bir şekilde çözeceklerinin sözünü verdi” dedi. İbadi, “DEAŞ yenildiğinde geri çekileceklerini söylüyorlar. Biz de ‘Ninova’da DEAŞ yenildi, gerekeni yerine getirdiniz’ dedik. Çok yakın zamanda ayrılacaklarının sözünü verdiler” ifadelerini kullandı.

    MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

    İbadi, DEAŞ terörü nedeniyle Avrupa’ya giden Iraklı mültecilerin geri dönüşüyle ilgili Avrupa ülkeleri ile ‘uzun müzakereler’ yapmakta olduklarını anlattı. BM’nin rakamlarına göre sadece 2015 yılında 80 bin Iraklı, Avrupa’ya deniz yoluyla gitti. Binlece Iraklı ise ülkesine geri dönmeye başladı. İbadi, “Orada onlara cennet vaat edildi ama günün sonunda gördükleri şey cennet değildi” diyerek Iraklı mültecilerin Avrupa’da yaşadıkları sıkıntıları ifade etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , deaş , türk
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