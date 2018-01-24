Telafer'deki 'bala'lara anaokulu yaptırın

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan harekâtın üçüncü gününde Burseya Dağı’ndaki çatışmalarda şehit olan Musa Özalkan iki yıl önce evlenmişti ve Ayşe Gökçen adında 5 aylık bir kızı vardı. Özalkan’ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Özalkan’ın sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şöyle: "Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun." Şehidin ağabeyi Hâkimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, kardeşinin 2008’den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti. Şehidin 2015’e kadar Bolu Dağı Komando Tugayı’nda görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, “Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı” dedi. Özalkan, kardeşinin 2015’te Kayseri’ye gittiğini, 2017’de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayı’na tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti:









EL BAB’DA GÖREVLİYDİ

“2017 Haziran’da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonunun başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı. Aralık ayında Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekâtının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin’e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. ‘Ağabey sabah kara harekâtı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun’ demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti. Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin.”



VATAN SAĞ OLSUN

AYAŞ’a bağlı Bayat köyünde defnedilen Özalkan’ın cenazesine, çevre köylerden akrabaları, yakınları ve ailesinin de aralarında olduğu binlerce kişi katıldı. Şehit Özalkan’ı, mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Şehidin kızının doğum haberini El Bab’da görevli olduğu sırada öğrendiği kaydedildi. Şehidin babası Selahattin Özalkan, “Vatan sağ olsun. Oğlum bu vatan için bu bayrak için canını seve seve verdi” dedi.







DEVLET UĞURLAMASI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı’ harekâtında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, dün Ankara’da devletin zirvesinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğlen namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakanlar, milletvekilleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Erdoğan, Yıldırım ve Orgeneral Akar, Beştepe’deki Güvenlik Zirvesi’nin ardından birlikte cenaze törenine geldi. Erdoğan’ın törene gelişinde ön safta duran Bahçeli ile tokalaşırken Kılıçdaroğlu ile tokalaşmaması dikkat çekti. Törende şehidin eşi Şeyma Özalkan, babası Selahattin Özalkan, annesi Hatice Özalkan ile kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:



‘SOLUK ALDIRMAYIZ’

“Mehmetlerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyor. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavime, ırka karşı yapılan bir operasyon değildir. Bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayız. Şu anda yavrumuz bu noktada attığı tweet’lerle de adeta geleceğini okudu. Evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz en güzeliyle hallederiz. İnşallah onu da yerine getiririz.”



Erdoğan konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesinin konulduğu top arabasının geçişi sırasında şehidin annesi “Yavrum, kuzum” diyerek ağıt yaktı.



VASİYETİ YERİNE GETİRECEK

AFRİN şehidi Musa Özalkan’ın vasiyetini MHP Lideri Devlet Bahçeli yerine getireceğini duyurdu. Bahçeli’nin Özalkan’ın vasiyetini üstlendiğini Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Twitter’dan açıkladı: “Afrin şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini, MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir.”



