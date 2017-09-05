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    ‘Telafer’de 500 Türk teslim oldu’ iddiası

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:33

    Irak’ın Telafer kentini DEAŞ’tan almasının ardından kentteki bazı Türklerin Peşmerge’ye teslim olduğu iddia edildi.

    Rus haber ajansı Sputnik, teslim olan DEAŞ militanları arasında Türklerin de olduğunu, aileleriyle birlikte bu sayının 500’ü bulduğunu öne sürdü. Sputnik’e konuşan Türk vatandaşı Halide Çardakçı, 34 yaşındaki oğlu Uğur Çardakçı’nın da teslim olan DEAŞ militanlarından biri olduğunu söyledi. Anne Çardakçı, “Yakında Erbil’e gideceğiz, oğlumuzu Peşmerge yetkililerine soracağız. Akıbetini soracağız. Biz Irak’ın Ankara Konsolosluğu’na da başvuruda bulunduk. Erbil Konsolosluğu’na da başvuru yapacağız. Bizim gibi aileler çok. Irak’ta 500 civarında Türk ile ailesi Peşmerge güçlerine teslim olmuş” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Irak , Telafer , gazetehaberleri
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