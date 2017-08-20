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    Telafer harekâtı başladı

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 09:32Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 09:41

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını bildirdi.

    İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Telafer kenti kurtarılmaya doğru gidiyor. Telafer kentindeki DEAŞ'lıların teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok." ifadelerini kullandı.

    Telafer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, "Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor" bilgisini verdi.Irak ordusundaki yetkililer, başlaması an meselesi olan Telafer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti.

    Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

    Etiketler: ırak , Telafer , DEAŞ
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