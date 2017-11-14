‘Tel örgüler kaçak geçişe engel değil’

DENEYİMLİ savaş muhabiri de olan Yonçeva, milletvekili dokunulmazlığını kullanarak, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki 200 kilometrelik tel örgünün işlevsizliğini gösteren ‘Sınır’ adlı belgeselini, başkent Sofya’nın Halk Kültür Sarayı’nda (NDK) tanıttı. Yonçeva, çekimler sırasında tel örgünün bulunduğu güzergahı gezerken metal merdivenle engeli aştığını önü sürdüğü kalabalık iki kaçak göçmen grubunu görüntüledi. Muhalif milletvekili, “Aşırı masraflı bu düzenek bir işe yaramıyor. Kaçak göçmenler kalabalık gruplar halinde istedikleri gibi Bulgaristan’a giriş yapıyor” dedi.

RÜŞVET KARŞILIĞI GEÇİYORLAR

Bu arada kameraya kimliğini gizleyerek konuşan bir sınır polisi, tel örgünün çekilmesinden sonra Türkiye’den kaçak göçün azalmadığını ileri sürdü. Belgeselde insan tacirlerinin, sınır polisiyle işbirliği yaparak kaçakları kişi başına 300 ile 700 euro karşılığı Bulgaristan’a soktuğu iddia edildi. Yonçeva, süren kaçak göç trafiğinin en yoğun olarak Hamzabeyli’nin karşısında Lesovo ve Kapıkule’nin karşısındaki Kapitan Andreevo gümrük kapılarında görüldüğünü öne sürdü.





İKTİDAR MİLLETVEKİLİ YALANLADI

Galaya konuk olan iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Meclis Grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, filmi Başbakan Boyko Borisov’a izleteceğini söyledi. Tzvetanov, filmde iddia edilen şeylere katılmadığını, Türkiye’den Bulgaristan’a kaçak yollarla girmeye çalışanların sayısının azaldığını savunarak, Bulgar sınır polisinin girişi engellediği, kaçak göçmen sayısının 2016’da 45 bine düştüğünü, bu sayının bir önceki yıl 90 bin olduğunu ifade etti.

Engellenen kaçak göçmen sayısının bu sene de 7 binin altına düştüğünü dile getiren Tzvetanov, “Türkiye ile çok verimli işbirliğimiz var. Daha geçenlerde ihbarımız üzerinden harekete geçen komşularımız, büyük bir grubun Bulgaristan’a geçişini engelledi” dedi.

BORİSOV “SIFIRA İNDİ” DEMİŞTİ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov geçen hafta kabine üyeleriyle Brüksel’i ziyareti sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claudae Juncker’e “Bulgaristan, Türkiye ile sınırı olan Schengen sahasını en iyi koruyan AB ülkesidir. Şu anda kaçak geçişler sıfıra inmiş bulunuyor” demişti.