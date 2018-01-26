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    Tekzen Çalışma Saatleri 2018 – Tekzen Mağaza Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Tekzen ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Tekzen Mağaza 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    1995 yılında kurulan Tekzen, Türkiye’nin ilk yapı marketidir. İstanbul Merter’de açtığı ilk mağazasıyla “yapı market” sektörünün ülkemizdeki öncülüğünü de başlatan Tekzen, doğru hedef ve stratejilerle hızla büyüyerek bugün “Yapı Market Sektörünün En Büyük Satış Alanına Sahip” ve “En Yaygın Yaygın Yapı Market Zinciri” unvanlarını elinde bulunduran, sektördeki tek markadır.

    Tekzen Çalışma Saatleri 2018 – Tekzen Mağaza Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Tekzen, yapı malzemeleri ve mobilya satışı yapan uluslararası bir yapımarket zinciridir. 1995 yılında Türk-Alman iş ortaklığında Götzen adıyla kurulan şirket, 1999 yılından itibaren Tekzen adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Romanya'da şubeleri bulunmaktadır. Türkiye'de 53 ilde, 114 şubesiyle hizmet veren yapımarket zinciridir.

    Yurt içinde açtığı mağazaların yanı sıra yurt dışı mağazalarıyla da sürdürmektedir. Romanya’da açtığı mağaza ile yurtdışında mağaza açan ilk yapı market markası olarak adından söz ettiren Tekzen, Romanya’nın ardından Kıbrıs’ta da mağaza açarak yurtdışı yatırımlarına devam etmiştir.

    Tekzen Çalışma Saatleri 2018 – Tekzen Mağaza Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Tekzen Mağaza çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve Kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Tekzen alışveriş mağazaları sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

    Tekzen merkez binası BAB Plaza, Merkez Mah. Cendere Caddesi No 30 Kağıthane / İstanbul  adresinde bulunmaktadır. Tekzen merkez şubesine 0212 444 85 96 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

     

    Etiketler: Tekzen , Mağaza , adres , iletişim , çalışma saatleri , 2018 , son dakika
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