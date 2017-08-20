150 bin TL'lik tektaşı geri verdi ama...

Arkadaşlarıyla Çeşme tatiline devam eden Boluğur, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Oyuncu, muhabirlerin ayrılık sorusunu “Ayrıldığımız doğrudur. Şu an herhangi bir açıklama yapmayacağım, yakında detaylı bir şekilde açıklayacağız” diye yanıtladı.

Tektaşı geri verdi ama...

Murat Dalkılıç ile yollarını ayrıma kararı alan Merve Boluğur eşinin taktığı 150 bin lira değerindeki tektaşı geri vermek istedi. Murat Dalkılıç 'Yürütememiş olsak da o yüzük beraberliğimizin en önemli anısı. Lütfen sonsuza kadar sakla' dedi ve yüzüğü almadı.





