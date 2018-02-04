Tekstilciler Mardin'e çıkartma yaptı

Mardin’deki Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) merkezinde gerçekleşen, İstanbul, Ankara ve İzmir’den çok sayıda iş adamının katıldığı etkinlikte bölgenin şartları masaya yatırılıp, son yıllarda atılan adımlarla yatırımlar için çok uygun hale getirildiği ifade edildi.

İş adamlarına hitap eden Mardin Valisi ve kayyum olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yaman, kendisinin Midyat’taki bir patlamayla göreve başladığını, kentte artık çok şeyin değiştiğini, ortamın her sektör için uygun hale getirildiğini söyledi. Şu ana kadar cazibe merkezleri için DİKA Başkanlığı’na 300’ün üzerinde müracaat olduğunu belirten Yaman, “Ancak hükümetimiz konsept değiştirdi. Şimdi daha farklı bir teşvikle sizlere destek verilmiş olacak. O nedenle yatırımlarınızı bekliyoruz. İkinci Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) yeni yatırımlarınız için bekletiyoruz” dedi.

BÖLGEDE OLAĞAN BELEDİYECİLİK BAŞLADI

Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de OSB açmak için hazırlıkların sürdüğünü belirten Yaman, bölgedeki yüksek işsizlik oranının, kamu kurumlarındaki istihdamla giderilemeyeceğine vurgu yapıp, işadamlarına “Bunu sizlerin yatırımlarıyla gidereceğiz. Bildiğiniz gibi ‘Olağanüstü Hal Belediyeciliği’ diye bir algı yapılıyordu. Aslında bizden öncekiler ‘Olağanüstü Hal Belediyeciliğini’ hiçbir şey yapmayarak göstermişler. Artık bölgede olağan belediyecilik başladı. Burada hem sizler hem de çocuklarınız için buz patenine kadar her şey var” diye seslendi.

ÖZTÜRK: İNADINA YATIRIM

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ise Türkiye’nin sıcak gündeminde, Ortadoğu’nun en önemli sınır bölgesinde farklı şeyler olurken, tekstilde neler yapabileceklerini göstermek ve ülkenin doğusuyla batısını barıştırmak için Mardin’de olduklarını söyledi. Tekstilin, Türkiye’deki toplam ihracatın yüzde 20’sini tek başına karşılayan ve dünyada 200’e yakın ülkeye ihracat yapan bir sektör olduğunu hatırlatan Öztürk, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu üyesi meslektaşlarına “Bu ülke için bizim çok fırsatımız, şansımız ve değerlerimiz var. Bunu fark ettirmek için Mardin’deyiz.



Üreten toplumda kavga değil, barış olur. Gidip görmediğiniz hiçbir yer size ait değildir. Ülkeyi gezmek ekonomi ya da zamanla ilgili değil. Bu ülkeyi gezin, dokunmaya özen gösterin. İnadına yatırım yapın” diye seslendi.



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk



TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadıoğlu da Türk tekstil sektörünün dakikada 74 dolar ihracat yaptığını söyleyip, Türkiye’nin tekstilde AB ülkeleri arasında 2’nci, dünya da ise 7’nci sırada olduğunu söyledi. Mardin’de işsizlik oranının Türkiye’dekinin iki katı olduğuna dikkat çeken Kadıoğlu, Mardin’de son 5 yılda 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirtip, “Ortak akıl ve ortak vizyonla burada yatırımlar yaparak ülkemize daha fazla katkı sağlayabiliriz” dedi.

BÖLGEDE MÜKEMMEL YATIRIM İKLİMİ VAR

Mardin’in iş adamlarının yatırımına ihtiyacı olduğunu söyleyen DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da sorumluluk alanındaki 4 ilin şu anda yatırım için en avantajlı yerler olduğunu anlattı. Yatırımcıların bürokratik engelleri aşabilmeleri için ciddi mesafe alındığını belirten Altındağ, “Şu anda bölgemizde yatırım iklimi mükemmel. Müthiş yatırım fırsatları var. Mardin, Diyarbakır, Batman Siirt’e gelip yatırım yapmanız sizin kazancınız olacaktır. Duyduklarınızla değil, gördüklerinizle hareket edin.