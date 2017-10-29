"Tekstil ihracatının 7,5 milyar doları bölümü Merter'den

Gecü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm orta ve büyük tekstil ve hazır giyim üreticilerinin Merter'de satış mağazası veya showroomu bulunduğunu kaydederek, bölgede 10 bin mağazanın yer aldığını söyledi.

Bu mağazalarda doğrudan istihdam edilen kişi sayısının 100 bine ulaştığı bilgisini veren Gecü, tekstil gibi emek yoğun bir sektörün sadece tanıtım ve satışının yapıldığı bir bölgede 100 bin istihdam sayısına ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gecü, bu markaların üretiminde çalışanların sayısının çok daha yukarılarda olduğunu, Merter'de mağazası olan tekstil ve hazır giyimcilerin yüzde 80'inin bölge dışında üretim yaptığını ifade etti.

Merter'in ABD, Rusya, Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu, Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Uzak Doğu'daki 60 ülkeden her gün 3 bin ithalatçıyı ağırladığını dile getiren Gecü, yurt dışından her hafta gelen ithalatçılar bulunduğunu aktardı.

Gecü, "Merter'den tam 215 ülkeye ihracat yapıyoruz. Artık tekstil denilince akla ilk biz geliyoruz. Zaten Türkiye tekstil ve hazır giyimde dünyanın parlayan yıldızı konumunda. Türkiye'nin neresinde olursa olsun üreticilerimiz buradan satış yapıyor." diye konuştu.

"KİLOGRAM BAŞINA DÜŞEN İHRACAT DEĞERİNİ ARTIRACAĞIZ"



Gecü, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ihracatının yıllık 30 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Bunun 7,5 milyar doları Merter'den yapılıyor. Yani yıllık tekstil ve hazır giyim ihracatının yüzde 25'i Merter aracılığıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

Başkan Gecü, Türkiye'nin 2023 tekstil ve hazır giyim ihracat hedefinin 50 milyar doları aşmak olduğunu kaydederek, "Biz de bu rakamın 15 milyar dolarını sadece Merter'den yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin ortalama 1,7 dolar civarında olduğunu dile getiren Gecü, bu rakamın hazır giyimde 15 doları aştığını, tekstilde ise 5 dolara ulaştığını söyledi.

Gecü, bu rakamları çok daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarının sürdüğünü bildirerek, "Özellikle tekstilde Türk malı algısı yerleşti yurt dışında. 'Avrupa kadar pahalı değil, Çin malı gibi de kalitesiz değil' algısı oluştu. Biz de kaliteli ürünü, tasarımla birleştirip pazarlarda derinleşeceğiz." diye konuştu.

Bu algının özellikle Rusya, Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde tüketicilerin zihnine yerleştiğini söyledi.

"DÜNYA MODAYI TÜRK ÜRETİCİLERDEN TAKİP EDİYOR"



Gecü, dünyadaki bütün fuarları takip eden ve fuarlara katılan Türk tekstilcisinin modayı yakından izlediğini belirterek, bu sayede son trendleri tüketici ile kolaylıkla buluşturduklarını anlattı.

Türk üreticilerin blue jeande, örme ürünlerde dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu dile getiren Gecü, "Özellikle denim pantolonun kumaşında da tasarımında da modasında da çok iyiyiz. Herkes modayı Türkiye'den takip ediyor. Tekstilin bütün konularında söz sahibiyiz." dedi.

Gecü, dünyanın önde gelen küresel markaların hepsine üretim yaptıklarını kaydederek, bunun yanı sıra Türk üreticilerin kendilerinin de marka olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

"MERTER'İ MODANIN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"



Gecü, Merter'in son dönemde çok ciddi ivme kazandığını dile getirerek, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Güngören Belediyesi'nin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Bölgenin Atatürk Havalimanı'na, E-5'e, E-6'ya yakın olduğunu kaydederek, uluslararası çalışan tüm kargo firmalarının da Merter'de şube açtığını bildirdi.

Gecü, Merter'de halihazırda 7 otel bulunduğunu ve yenilerinin yapımının devam ettiğini belirterek, bu otellerin doluluk oranlarının memnuniyet verdiğini ifade etti.

"Merter'i modanın başkenti yapmak için hazırlıyoruz." diyen Gecü, şu anda 8 sokakta çalışmalara başladıklarını, yıl başından itibaren bu sokaklarda çok ciddi markaların, farklı konseptle tanıtım ve satış yapacağını, bu sokakların trafiğe kapatılacağını anlattı.

Gecü, "İlk etapta 8 sokakta uygulayacağız. İstanbul Büyükşehir ve Güngören belediyeleriyle ortak çalışıyoruz. Yıl başında Merter'in 8 sokağında başlatacağımız ve sonrasında tüm bölgede uygulayacağımız konsept sayesinde Merter'i modanın merkezi yapacağız. Ulaşım, reklam ve benzeri alanlarda çalışmaları yapıyoruz ve yapacağız. Çalışmalarımız sonunda Merter'in çehresi değişecek." diye konuştu.



