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Tekstil devinden asistana 'zimmet' davası

Dinçer GÖKÇE
19.02.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

Tekstil ve konfeksiyon makineleri alanında faaliyet gösteren Astaş AŞ'de 7 yıl kadar asistan olarak çalışan Zekiye Ö. T. hakkında, 2 yılda 197 bin doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yürütülen soruşturma sonrası T. hakkında 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Duruşmada konuşan T. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, elden para almadığını söyledi.

1984’ten beri JUKI markası ile tekstil firmalarına makine tedarik eden 60 milyon dolar cirolu Astaş Endüstri Tekstil Makinaları San. ve Tic. AŞ, şirkette asistanTekstil devinden asistana zimmet davası
olarak çalışan Zekiye Ö. T. (38) ile davalık oldu. Dava dosyasından yer alan belge ve bilgilere göre, şirket sahibi Hasan Aşçı’nın (64) talimatı ile yapılan ödemeler mercek altına alındı.

197 BİN DOLAR İDDİASI

Yapılan tespitlere göre T., 2016 ve 2017’nin ilk 11 ayında toplam 197 bin dolar aldı. Belgelere göre, T. söz konusu paraları, asistanı olarak yanında çalıştığı şirket yöneticisi E.Ş. adına talep yazısı hazırlayarak, kargo şirketine ödenmek üzere, 154 ayrı işlem üzerinden aldı.

GERÇEK DEĞİL

Ortaya çıkan durum ilk olarak T.’nin yöneticisi E.Ş.’ye soruldu. Ş., kargo şirketine ödeme yapılmış gibi gösterilen harcama listesinin gerçek olmadığını söyledi. Ş.’nin verdiği yanıt sonrası T.’den bilgi talep edildi. İddiaya göre T., bilgi vermek üzere çağrıldığı odadan hızla çıkarak şirket binasını terk etti. Yapılan tespit sonrası durum 16 Kasım’da tutanak altına alındı. Tutanağın imzalanmasından iki hafta sonra da olay savcılığa bildirildi. Şirket avukatı Hasan Ölçer’in yaptığı başvuru sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, T. hakkında 6 Aralık günü iddianame hazırladı.

ELDEN PARA ALMADIM

1 yıldan 7 yıla hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasını öngören hizmet nedeni ile zincirleme olarak görevi kötüye kullanmakla suçlanan T. geçen hafta hâkim karşısına çıktı. T., duruşmada yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. T., görevi gereği dışarı çıkamadığını, söz konusu paraları almasının da imkânsız olduğunu öne sürdü. Yapılan hiçbir ödemenin tek bir imza ila yapılamadığını söyleyen T., elden para almadığını savundu. T. savunmasında ayrıca, şirket sahibi Aşçı’nın kendisine zorla evrak imzalatmaya çalıştığını, bu konuda da şikâyette bulunduğunu söyledi.


Tekstil devinden asistana zimmet davası
34 yıldır faaliyet gösteren Astaş, sektörün önde gelen oyuncuları arasında.

ÇOK MAL SATTIK!

Davaya katılma talebi kabul edilen şirket sahibi Hasan Aşçı ise duruşmada, evrakları imzalamak üzere odasına gelen T.’ye ödemenin ne için yapıldığını sorduğunda, “Özbekistan’a çok mal sattık. Geri kalan kısmını gönderiyoruz” şeklinde yanıt aldığını söyledi. Aşçı, olayın ortaya çıkmasından sonra T.’nin eşi Ö. T. ile temasa geçtiklerini belirterek “Eşi bana 30 bin dolar ödemeyi teklif etti. Ben de kabul etmedim” dedi. Davanın bir sonraki duruşması mart ayı başında yapılacak.

 

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Etiketler: Astaş Endüstri , Hasan Aşçı , Tekstil
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