ABD medyası polis raporlarına dayandırdığı haberlerde eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Kelley'nin askeri mahkemeye sevk edilmesinin ardından akıl hastanesine gönderildiği belirtildi.

Kelley'nin kendisi ve başkaları için tehlike teşkil ettiği ve o dönem çalıştığı Hava Kuvvetlerinde ölüm tehditlerinde bulunduğu kaydedilen polis raporlarında, akıl hastanesinden kaçan Kelley'nin bir otobüs terminalinde yakalandığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri, eşine ve üvey oğluna şiddet uyguladığı gerekçesi ile görevden uzaklaştırdığı Kelly'nin aile içi şiddet kayıtlarının onu silah satın almaktan alıkoyabileceği ancak "bu belgelerin federal veri tabanına hiç girilmediğini" kabul et etmişti.

Kelly dosyasıyla nasıl ilgilenildiğine ve görevinden ihracına neden olan aile içi şiddet kayıtlarının siciline neden eklenmediğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kelley, 2012 yılında eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle askeri mahkemeye sevk edilmiş, 2014'te rütbesi er seviyesine indirilmiş, bir yıl hapse mahkum edilmiş ve Hava Kuvvetlerinden uzaklaştırılmıştı.

Saldırganın ilk eşinden 2012'de mahkeme kararıyla boşandığı ve 2014'te yeniden evlendiği bildirilirken, ikinci evliliğinin akıbetine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Freeman Martin ise Kelley'in saldırıdan önce kayınvalidesini kısa mesajla tehdit ettiğini belirtmişti.

Saldırganın hedefinin kayınvalidesi olup olmadığının araştırıldığını aktaran Martin, "Bunun devam eden bir aile içi durum olduğunu söyleyebilirim. (Saldırganın) Kayınvalidesi bu kiliseye gidiyordu ve kendisinden tehdit içerikli mesajlar almıştı." ifadesini kullanmıştı.

Kiliseden ayrıldıktan sonra Kelley'in silahlı bir mahalle sakini ile çatışmaya girdiğini ve vurulduğunu ifade eden Martin, saldırıdan hemen sonra babasını arayan saldırganın, o anda kendisine ateş ettiğini bildirmişti.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda ikisi Teksas'tan, ikisi de Colorado'dan satın alınmış 4 silah bulunmuştu.

Kelley'in saldırı düzenlediği kilisedeki ayinlere 50 kişinin düzenli katıldığı belirtilirken, saldırıda hayatını kaybeden 26 kişi arasında 17 aylık bir bebeğin yanı sıra papazın 14 yaşındaki kızının da olduğu açıklanmıştı. Saldırıda 20 kişi yaralanmıştı.