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    Teksas'ta 2 patlama!

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 12:53

    ABD'nin Teksas eyaletinde Arkema Inc isimli kimyasal tesisin olduğu bir noktada iki patlama olduğu bildirildi. Bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

    Sel felaketiyle karşı karşıya kalan Teksas'ta sular altında kalan bir kimyasal bölgede patlamalar meydana geldi. Bölgeden siyah dumanlar çıktığı aktarılıyor.

    Teksas eyaleti yetkilileri şu ana kadar 8 kişinin fırtına ve sel nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında içinde bulundukları kamyonet sele kapılan büyükanne, büyükbaba ve 4 torundan oluşan bir aile de var.

    Teksas Valisi Greg Abbott eyalette, sivillerden oluşan yaklaşık 12 bin kişilik Ulusal Muhafız gücünün tamamının kurtarma operasyonlarına katılması emrini verdi.

    Yetkililer Teksas'ta fırtınadan mağdur olan yaklaşık yarım milyon kişinin yardım talebinde bulunmasını beklediklerini açıkladı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 30 bin kişinin de oluşurulan geçici barınaklara sığınması bekleniyor.

    Etiketler: ABD , Teksas , kimyasal
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