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    Haberler >Kitap Sanat> Teksas, Tommiks sevenler derneği

    Teksas, Tommiks sevenler derneği

    Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/DHA
    16.01.2018 - 22:24 | Son Güncelleme:

    Zagor, Tex, Mr. No, Tombraks, Tarkan, Kara Murat, Karaoğlan gibi çizgi romanların hayranları dernek çatısı altında buluştu.

    ÇİZGİ Roman Okurları Derneği, Küçükçekmece’de 2017 yılının son aylarında kurulmuş. Zagor, Tex, Mr. No, Tombraks, Tarkan, Kara Murat, Karaoğlan gibi 1950’li yıllardan bu yana geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanların tutkunlarını bir çatı altında buluşturan dernek, aynı zamanda bir çizgi roman kütüphanesi işlevi görüyor. Geçmişten günümüze birçok eski çizgi romanın olduğu raflar kokusuyla da sizi nostaljik bir seyahate çıkarıyor. Dernek Başkanı Önder Çakı, “Artık çocuklar eskisi gibi çizgi roman okumuyor, bu alışkanlığın devam etmesini sağlamak istiyoruz. Geçmişte yayınlanan yerli çizgi romanların ve çizerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca kitapların ve çizgi romanla alakası olan film afişlerinin, orijinal çizimlerin, efemeraların saklandığı müze kurmayı amaçlıyoruz” dedi. Çizgi roman okuyan çocukların iyilerin kazandığı dünyanın içinde büyüdüğünü aktaran Çakı, çizgi romanın çocukta adalet, vicdan, sabır, merak gibi hislerin gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

    “HOLLYWOOD’U ÇİZGİ ROMAN AYAKTA TUTUYOR”
    Derneğin üyelerinden biri de ünlü yönetmen Kudret Sabancı. Aynı zamanda Karaoğlan’ın da yönetmeni olan Sabancı, “Çizgi roman çok önemli, her şeyden önce ben sinemacıyım, mesleki olarak önemi var. Çünkü yaptığım iş çizgi romana benziyor. Çizgi roman sinemaya Federico Fellini’yi kazandırdı. Fellini çizgi romandan gelmedir, çizerdir, Enki Bilal’i kazandırdı. Bugün Amerikan sinemasını çizgi roman taşıyor, ayakta tutuyor. Hollywood’un son dönem gelen bütün filmlerinin yüzde 80’i çizgi roman uyarlamasıdır” diye konuştu.

    Etiketler: çizgi roman okurları derneği , gazetehaberleri
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