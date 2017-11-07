Teksas saldırganının sicilinin bildirilmemesi inceleniyor

Eski Hava Kuvvetleri mensubu Kelly, 2012'de aile içi şiddetten divan-ı harpte yargılanmış ve silah sahibi olması ya da satın alması yasaklanmıştı.

Ancak Kelley, geçen Pazar günkü saldırıda kullandığı tüfeği geçen yıl satın alabilmişti. 26 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Kelley, daha sonra aracında ölü bulunmuştu.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada "İlk bilgiler Kelley'nin aile içi şiddet suçunun Ulusal Adli Bilgi Merkezi veri tabanına girilmediğini gösteriyor." denildi. Ayrıca konunun Savunma Bakanlığı ile birlikte araştırıldığı bildirildi.

'SALDIRI ÖNCESİ KAYINVALİDESİYLE TARTIŞTI'

Bu arada, saldırının faili Devin Patrick Kelley'nin üç silahı olduğu ve saldırıdan önce kayınvalidesiyle tartıştığı belirtildi. San Antonio kentinin dışındaki küçük bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda ölenlerin yarısı çocuktu.

Kelley'nin çevredeki silahlı bir görgü tanığı tarafından vurulmasının ardından babasını aradığı ve sağ kurtulacağını sanmadığını söylediği belirtildi. Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın Bölge Direktörü Freeman Martin, Kelley'in aldığı kurşun yarasının ardından kendisini öldürdüğünü söyledi. Martin "Saldırı ırkçılık veya dini inançlarla ilgili değil. Aile ve dünürler arasında devam eden bir aile içi sorun var. Bu kiliseye giden kayınvalidesine karşı öfkesini ifade ettiğini biliyoruz" dedi.

Saldırgan Kelley'nin kayınvalidesi Michelle Schields, olay sırasında kilisede değildi. Ancak annesi Lula White hayatını kaybetti. Martin, Kelley'nin yolun karşısından gelen silah seslerini duyarak silahıyla müdahale eden görgü tanığıyla çatışarak olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Johnnie Langendorff yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD medyasının adını Stephen Willeford diye açıkladığı bir kişiyi aracına aldığını ve Kelley'yi kovaladıklarını anlattı.

Langendorff saatte 150 kilometre hızı aştıkları takibin ardından, Kelley'nin otomobilinin hakimiyetini kaybedip, çarptığını belirtti. Kelley daha sonra, kendi ateşlediği mermiden kaynaklanan yaralanmayla hayatını kaybetti.



