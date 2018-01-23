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    Haberler >Gündem>Tekrar tekrar soydular... 6 saatte 3 kez: Zarar 400 bin lira!

    Tekrar tekrar soydular... 6 saatte 3 kez: Zarar 400 bin lira!

    AA
    23.01.2018 - 20:01 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir bilişim mağazasındaki hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde bilişim üzerine faaliyet gösteren iş yerine sabah saatlerinde gelen Yunus Emre Asan, ofisindeki bilgisayarlar ile çeşitli elektronik eşyalarının olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

    Ekipler, 2 şüphelinin yaklaşık 6 saatte 3 kez girdikleri iş yerinden, 400 bin lira değerinde bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli elektronik eşya çaldığını tespit etti.

    KAMERALARA YANSIDI

    Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bu arada iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, iş yerine farklı saatlerde giren hırsızların, güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeleri, çalışma ofisine girerek çekmeceleri karıştırmaları ve bazı eşyaları götürmeleri yer alıyor.

    Etiketler: sakarya , soygun , hırsız , son dakika
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