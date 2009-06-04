Tekrar hoşgeldin Daum

FENERBAHÇE kulübünde ikinci kez Teknik Direktör olarak göreve geldi DAUM.

Peki; DAUM TÜRKİYE’de neler yaptı? Onun için neler dediler? TÜRKİYE’de neden bu kadar popüler?

Gökmen Avcı yazıyor

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DAUM ile ilk tanışmamız, BEŞİKTAŞ sayesinde olmuştu. 1994-1995 sezonunda göreve getirilmiş ve takımı o yıl ŞAMPİYON yapmıştı.

O dönemde çok eleştirilmişti. Yorumcular ikiye bölünmüştü. Bir kısmı “DAHİ” diyordu, diğerleri “DELİ”.

Bir sonraki sezon BEŞİKTAŞ’ı ŞAMPİYON yapamayınca, “DELİ” olduğu görüşü ağırlık kazandı ve sözleşmesi yenilenmedi. 1. DAUM dönemi böylece kapanmış oldu.

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2001 yılında tekrar BEŞİKTAŞ’a döndü. Bu arayı boş geçirmemişti. FUTBOL KARİYERİ olarak zirve yapmıştı. BAYER LEVERKUSEN ile elde ettiği başarılar ile ALMAN’lara da “DAHİ” olduğunu kanıtlıyordu. MİLLİ TAKIM’ın tam başına geçmek üzereydi ki, “UYUŞTURUCU” sorunu sebebiyle hayatı bir anda alt üst oldu.

Ve O’na kucak açan eski takımı BEŞİKTAŞ’tı.

Ama maalesef bu sefer maya tutmadı. BEŞİKTAŞ'ı ŞAMPİYON yapamadı. OLMADI, OLAMADI.

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Ve sırada FENERBAHÇE ile olan TÜRKİYE MACERASI.

Takımda 3 Sezon görev yaptı. Ard arda 3 ŞAMPİYONLUK elde edip, 4. ŞAMPİYONLU’ğu zorlayacaktı ama, olmadı.

14 Mayıs 2006 gecesi Denizlide alınamayan galibiyet takımı oldukça karıştırmıştı. Eleştirilerin yoğunlaştığı kişi DAUM olmuştu.

1 sezon daha sözleşmesi vardı. İstifa etmedi ama Yönetimin vereceği karara saygı duyacağını bildirip tatile gitti.

Kulübün içinde de karışıklık vardı. Yönetim TOPLU OLARAK GÖREVİ BIRAKMIŞTI.

AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİ'nin tekrar göreve dönmesi için taraftarlar “BÜYÜK YÜRÜYÜŞ” düzenlendiler.

Sonuçta YÖNETİM GERİ DÖNDÜ AMA, DAUM GERİ DÖNEMEDİ.

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NASİP BUGÜNEYMİŞ.

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Görev yaptığı 3 SEZON’da elde ettiği 2 ŞAMPİYONLUK ve 1 İKİNCİLİĞİ yeterli görülmeyip, SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESH EDİLEN DAUM’dan acaba ŞİMDİ NE BEKLENİYOR? NELER DEĞİŞTİ? NEDEN TEKRAR DAUM?

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DAUM FENERBAHÇE’den ayrıldıktan sonra bir BAŞARI elde etti mi?

HAYIR. Son çalıştırdığı takım KÖLN, ligi 12. sırada bitirdi.

3 Senelik bir anlaşma olduğuna göre KENDİSİNDEN % 100 BAŞARI, yani 3 ŞAMPİYONLUK mu? bekleniyor.

TABİİ Kİ HAYIR. Daha önce yapılan “BİRAZ HİSSİ BİRŞEYDİ”. O gün için belki gerekliydi ama, doğru değildi herhalde…

Fiyatı UCUZ mu?

Yıllık 3,5 milyon Euro GAYET İYİ BİR PARA. (Bu ekonomik krizde.) Birde ARAGONES gibi 1 YIL ÇALIŞIP, 2 YILLIK PARA ALIRSAN, ileride bu miktar KATLANABİLİR.

Başka Teknik Direktör bulamıyor muyuz?

Herhalde TÜRKİYE’de 1.000 tane, DÜNYADA 100.000 tane TEKNİK DİREKTÖR vardır. Bunların içinden farklı biri bulunabilir. Ama OLMUYOR. OLAMIYOR.

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Sonuçta benim inandığım bir şey var.

Yabancı Teknik Adamlar içinde DAUM ve LUCESCU’nun TÜRKİYE’de CİDDİ BİR LOBİ’si VAR.

3 büyük takımın ESKİ ve YENİ tüm YÖNETİCİLERİ, bu 2 Teknik Adamla istedikleri zaman görüşebiliyor. Hepsinin ARKADAŞI ve DOSTU. Böyle olunca, takımlarında oluşan en küçük “Teknik Heyet Probleminde” soluğu yanlarında alıyorlar. Bu görüşmelerin çoğu RESMİ DEĞİL. Teklifler yapılıyor. Çoğu RESMİ DEĞİL.

Sonuç; DAUM 2. KEZ FENERBAHÇE’de.

Yanlış anlaşılmasın. Bu 2 Teknik Adam da BAŞARI olarak TÜRKİYE’de KENDİNİ KANITLAMIŞLARDIR.

ÜSTELİK bu 2 TEKNİK ADAM "TAKIMLAR ÜSTÜ TEKNİK DİREKTÖR" dür. Herkese NASİP OLMAZ..

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FENERBAHÇE erken davranarak bir sorununu çarçabuk halletmiştir. Darısı GALATASARAY ve TRABZONSPOR’un başına. Ama Onların işi biraz daha zor.

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TEKRAR TEKRAR HOŞ GELDİN DAUM.

POLEMİKLER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK.

“DAHİ” MİSİN? “DELİ” MİSİN? SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ..