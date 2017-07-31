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    Teknosa'nın telefonu Preo P3 satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 11:57Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 11:57

    Birinci ve ikinci versiyonu tüketiciler tarafından ilgi gören Preo markalı akıllı telefon ailesi, şimdi de gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken yeni Preo P3 ile genişliyor.

    Preo P3, 5 inçlik ekrana sahip. 1.2 GHz dört çekirdekli işlemci, 2350 mAH’lik güçlü bataryası ve çift arka kamerası var. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya sahip Preo P3’te ayrıca, çift SIM kart kullanabilme özelliği bulunuyor.

    Silver ve gold rengi kapak seçenekleriyle TeknoSA mağazaları ve teknosa.com’da yerini alan Preo P3 akıllı telefon, kendi kategorisinde çok uygun fiyata, 799 TL’ye tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

    Ayrıca yine aynı dönemde 24 ay taahhütle Teknosacell hattı alanlar Preo P3 akıllı telefona peşin fiyatına 12 ay taksitle sahip olabiliyor.

    Teknosanın telefonu Preo P3 satışta İşte özellikleri ve fiyatı

    Etiketler: teknosa , telefon , preo p3
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