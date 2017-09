Teknoparklar İstanbul'da buluşuyor!

Tüm dünyada faaliyet gösteren teknoparkların bir çatı altında toplandığı Uluslararası Teknoparklar Birliği - IASP’in (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) 2017 yılındaki 34. IASP Dünya Konferansı toplantısı İstanbul’da düzenlenecek. Teknopark İstanbul, ODTÜ TEKNOKENT ve İTÜ ARI Teknokent’ten oluşan Türkiye Teknoparkları Konsorsiyumu tarafından Swiss Hotel’de düzenlenecek olan Dünya Teknoparklar Birliği Konferansı, 26-29 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşecek. 50 ülkeden 500’den fazla katılımcıyla gerçekleşecek olan IASP 2017 İstanbul, dünyadaki Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemini İstanbul’da buluşturacak.

“Teknoparklar ve inovasyon ekosistemleri: Geleceğin stratejilerini ve eğilimlerini belirleme” temasıyla düzenlenen IASP 2017’de teknoparkların altyapı, finansman ve hizmet sektöründeki sorunlarının, ekosisteme dahil olan tüm kamu ve özel sektör kuruluşları, Ar-Ge firmaları, kuluçka girişimcileri, hukuki danışmanlar, mentörler, melek yatırımcılar, girişim sermayedarları, akademisyenler, fikri mülkiyet uzmanları ve teknoloji danışmanları ile ele alınması planlanıyor. Ayrıca konferans öncesinde yapılacak olan ön-konferansta Teknoloji Geliştirme Bölgeleri temel prensipleri üzerine alanında uzman teknopark yöneticileri tarafından bir seminer verilecek.

Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın pek çok ülkesinden konuşmacıların yer alacağı 34. IASP Dünya Konferansı kapsamında; Bilim ve Teknoloji Parkları, bölgesel inovasyon ekosistemleri, geleceğe dair inovatif katma değer yaratma stratejileri, sinerji için yeni habitat modelleri, teknoloji geliştiren firmalar için yatırım ve finansal kaynaklara erişim modelleri, gelecekteki teknopark strateji ve eğilimleri gibi birçok sunum ve çalıştay gerçekleştirilecek.