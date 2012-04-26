Teknolojiyle Fark Yaratıyorlar

Kart-Sis ile cebini gösteren maçı statta seyredecek

Kart-Sis, Orta Doğu’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinden başlayarak bölgedeki 9 stadyumun geçiş kontrol sistemlerinin kurulumunu üstlendi. Yeni kurulacak geçiş sistemlerinde özel bir uygulamayı devreye almaya hazırlanan Kart-Sis, futbolseverlerin cep telefonlarına indirdikleri biletlerle turnikelerden geçebilmelerini sağlayacak. Haberin detayı için tıklayınız.





TET Ar-Ge Proje Pazarına bahar geldi



Başvuruları 30 Nisan’a kadar devam edecek olan Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde elektrik, elektronik ve bilişim alanında geliştirilen projeler sanayicilerle buluşturulacak. İhracatın sürdürülebilir kılınmasına, üniversite sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılmasına ve sektörün yüksek katma değerli üretim yapabilmesine destek olmak amacıyla düzenlenen “TET Proje Pazarı”, Ar-Ge odaklı çalışan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ve grupların katılımına açık olarak düzenleniyor. Haberin detayı için tıklayınız.





Alcatel-Lucent ,Multiscreen teknolojisiyle tüm ekranları birleştiriyor

Alcatel-Lucent’in yeni Multiscreen teknolojisi, sahip olduğunuz tüm ekranları bir araya getirerek eğlence anlayışını yeni bir boyuta taşıyacak. Bu teknoloji sayesinde sahip olduğunuz ekranlar arasında kesintisiz içerik paylaşımı yapabileceksiniz. Örneğin izleyeceğiniz programları ve videoları arkadaşlarınızın öneri ve yorumlarına göre seçebilecek, televizyonunuzda bir video izlerken videoyu dilediğiniz yerde durdurup tablet bilgisayarınızda kaldığı yerden devam edebileceksiniz. Haberin detayı için tıklayınız.





IAS, “CANIAS ERP Sektörel Çözümler” ile işletmelerin verimliliğini artırmayı hedefliyor

IAS, ERP sektöründeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gerçekleştirdiği ERP projelerinden elde ettiği birikimleri bir araya getirerek, sektörel ihtiyaçlara yönelik hazır çözümler sunmaya başladı. Son olarak “CANIAS ERP Sektörel Çözümleri” de ürün grubuna ekleyen IAS, müşterileri için ölçeklenebilir alternatifler sunmaya devam ediyor. Haberin detayı için tıklayınız.





LOGO Yazılım’ın Çözüm Günleri Etkinliği LOGOSPHERE, 21 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu LOGO Yazılım, ilk kez düzenlediği Çözüm Günleri Logosphere ile, bilişim ve iş dünyasını aynı etkinlikte buluşturuyor. 21 Mayıs 2012 pazartesi günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, LOGO platformu üzerinde geliştirilen çözümler, farklı sektörlerdeki başarılı çözüm uygulamalarından örnekler sunulacak. Haberin detayı için tıklayınız.





Atılacak bir sonraki adım “Bilişim Zirvesi”nde belirlenecek

ICT Summit Eurasia – Bilişim Zirvesi’12, “Sonraki Adım” temasıyla 11-13 Eylül 2012 tarihleri arasında, Haliç Kongre Merkezi İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirve, bu yıl teknolojiyle değişen yaşam eşliğinde hemen yarın ne yapılması gerektiğini ortaya koymayı ve teknolojik gelişimin bundan sonraki adımına ışık tutmayı amaçlıyor. Haberin detayı için tıklayınız.





İnternette hedef kitlenize doğrudan ve etkili ulaşın





İnterpromedya, şirketlerin internette doğru hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak, onlarla sürekli iletişim halinde olabilecekleri bir elektronik pazarlama hizmeti sunuyor. Postaban şirketlere giden ve gitmeyen mesajlar, giden mesajların okunup okunmadığı, okuyan kişilerin listesi, bağlantı raporu ve mesajların ulaşmadığı e-posta adresleri gibi özel raporlar üretebiliyor. Haberin detayı için tıklayınız.

