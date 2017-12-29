Teknolojiye yatırıma devam mesajı

Küresel rekabette öne geçmek için Türkiye’nin önünde teknoloji, dijitalleşme ve eğitim olmak üzere 3 önemli fırsat olduğunu vurgulayan Sabancı şu mesajları verdi: Öncelikle, katma değer yaratan teknoloji yatırımları çok büyük bir önem taşıyor. Teknolojik anlamda dünya tarihinin en hızlı dönüşümüne tanık oluyoruz.



Bu dönüşüm, ‘daralan aralıklarla’ ve ‘hızlı sıçramalarla’ hayatımızı şekillendiriyor. Yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın tek yolu, buradan geçiyor. Dijitalleşme ile dünyadaki hızlı değişim tüm ülkeleri tekrar en başa, başlangıç çizgisine getirdi. Bu da bize yepyeni bir fırsat penceresi araladı. Eğitim rekabetinin gerisinde kalmamak için üstümüze düşen; bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin bize sağladığı olanaklarla yeni bir eğitim sistemi tasarlamaktır. Ülkemizi her alanda ileri taşımak ancak bu yolla mümkün olacaktır.”



YENİ NESLİN SABANCI’SI

‘90 yılı aşan hikayemizde yeni bir başlık açtık’ diyen Sabancı, “CEO’muz Mehmet Göçmen’in liderliğinde, yeni yönetimimizle koşulmaya başlanan bu yeni etapla birlikte, biz artık sadece “Türkiye’nin Sabancı’sı” değil, “Yeni Neslin Sabancı’sı” olacağız”dedi. Sabancı şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretimin öncüsü olmaya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye, teknoloji odaklı yatırımlarımızla ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu noktada da Sabancı Topluluğu’na düşen, “örnek” ve “öncü” olmaktır.”