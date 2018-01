Teknolojik yaşlılara internet tüyoları

Türkiye'de 65 yaş üzeri kişi sayısı 8 milyona yaklaştı. Bu kişilerin yaklaşık 2 milyonu akıllı telefon ve internet kullanıyor. Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre, hemen hepsinin e-maili, 1.5 milyonunun facebook, 400 bininin instagram, 600 bininin whatsapp, 200 bine yakın kişinin twitter hesabı var. Masaüstü bilgisayar kullanarak internete girenlerin sayısının da 1 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

TEHİKEYİ GÖRMÜYORLAR

Ancak uluslararası antivirüs araştırmaları bu kişilerin büyük kısmının sosyal medyadaki tehlikelerin farkında olmadığını ortaya çıkardı. Daha çok çocukları ve torunlarıyla sohpet etmek, sosyal medyadaki resimlere bakmak, haber okumak ve oyun oynamak için internete giren bu kişiler, zararlı yazılımlar ve sahte kampanyalar yüzünden sürekli veri ve para kaybediyorlar.

ACABA TORUN MU?

Hem sosyal medyadayken hem de online bankacılık ya da e-ticaret yaparken en ufak açıkları bile gözleyen sahtekarlar, insanın başına telafisi zor işler açabiliyor. Hatta bazen internet üzerinden torununuz diye konuştuğunuz kişi dolandırıcı olarak bile karşınıza çıkabiliyor. İşte bu sorunların üstesinden kolaylıkla gelmek için sizler için özel bir rehber hazırladık.

BUNLARA DİKKAT

*Ücretli içerikler: En çok düşülen tuzaklardan biri bu. İnternet üzerinden dizi izlerken ya da oyun oynarken sık sık yönlendirme linkleri geliyor. Bunlara fark etmeden tıklandığında kullanıcı anında abone yapılıyor. Siz olayın farkına bir ay sonra gelecek yüksek bedelli telefon faturanızı görünce varıyorsunuz. Bunu iptal etmek için bile ekstra ücret ödemeniz gerekiyor.

*Sahte telefonlar: Özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler telefon, tablet modellerini ve markalarını hatta bu cihazların gerçek ücretlerinin ne kadar olduğunu bile pek bilmezler. Bu yüzden uydu kanallarında komik rakamlarla satılan telefonlar onlara cazip gelir. Gerçek iPhone ya da Samsung sandığınız bu telefonlar bir kaç ay sonra tüm işlevini kaybeder.

*Her şeyi beğenmeyin: Yaşlı kişiler sosyal medyanın eğlenceli tarafını çok sonradan öğrendikleri için sürekli orada yaşamayı seviyorlar. Her an resim paylaşmak, gönderilen her şeyi beğenmek ve yorum yapmak zorunda değilsiniz.

*Üşütme sakın!: Sosyal medya özel içeriklerin paylaşılacağı bir mecra değildir. Ancak yaşlıların büyük kısmı twitter, facebook ve instagramdaki ortak paylaşım alanlarından 'Aman oğlum üşütüp hasta olma', 'Kimseye bulaşma', 'Dediğim yere gittin mi', 'Gelirken ekmek al', 'Maşallah benim aslan oğlum' gibi şeyler yazabiliyor. Bu da komik duruma düşürüyor. Bunlar için Whatsapp, bip, massenger gibi pek çok ücretsiz mesajlaşma uygulaması var.

*Tehlikeli yazılımlar: İnternet, tuzaklarla dolu sanal bir dünyadır ve sahtekarlar sizin bilgi paylaşımında vereceğiniz açıkları kollar. Bu yüzden 'kampanya kazandınız', 'hediyeniz hazır hemen alın', gibi sıradışı linkleri asla tıklamayın.

*Şifreyi vermeyin: Hiçbir banka ve telefon operatörü müşterilerine gönderdiği e-posta üzerinden sizin şifrenizi ve hesap bilgilerinizi istemez. Bu yüzden bu gibi kuruluşlar tarafından gelmiş gibi görünen mailleri asla önemsemeyin

*Yüksek fatura tuzağı: Son dönemlerde en sık rastlanan tuzaklardan biri de yüksek fatura tuzağı. Burada yine bankadan ya da telefon operatöründen gelmiş gibi görünen 'telefon faturanız 10 bin TL, kredi kartı borcunuz 50 bin TL' gibi maiiller. Burada rakamı görüp anlık refleksle linke asla tıklamayın. Şüphelendiğiniz konuları direk bankanızı ya da operatörünüzü arayıp sorun.

*Bunu 10 kişiye gönder yalanı: Özellikle facebook'ta en çok rastlanan sahtekarlıklardan biri de 'bu mesajı gördüğün an 10 kişiye gönder bütün dileklerin kabul olsun', ya da 'gönder 100 TL kazan' gibi mesajlara yaşlılar çok itibar ediyor. Bunların hiçbirine itibar etmeyin.

*Arkadaş aldatmacası: Facebook'ta arkadaşınız, çocuğunuz ya da torununuz sandığınız kişiler bazen dolandırıcı olarak karşınıza çıkabiliyor. O kişinin konuşma tarzını analiz edin. Şüphelendiğiniz durumda onu kayıtlarınızdan anında silin ve şikayet edin.