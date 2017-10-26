Teknolojik güneş kremine yatırım

ANADOLU Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı tarafından geliştirilen, güneş kremlerinin yeni bir parçacık teknolojisi ile üretimine imkân tanıyan MicNo, Diffusion Capital Partners’tan yatırım aldı.

Diffusion Capital Partners yatırım ortaklarından Altan Küçükçınar ile imzalanan yatırım anlaşmasının miktarı açıklanmadı. Yatırımın ardından teknoloji, üretim aşamasına geçirilecek.