Teknolojik güneş kremine yatırım

ANADOLU Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı tarafından geliştirilen, güneş kremlerinin yeni bir parçacık teknolojisi ile üretimine imkân tanıyan MicNo, Diffusion Capital Partners’tan yatırım aldı.
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