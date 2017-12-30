Teknolojik eğlence

ACISIYLA tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2017’nin bitmesine sadece saatler kaldı. Herkesin yeni yıl ile ilgili güzel planları, büyük hayalleri var. Geçen yıla veda edip yeni yıla gireceğimiz bugün, herkes mutlu ve eğlenceli saatler geçirmek istiyor. Hatta bu konuda sıkça söylenen bir söz var: “Yeni yıla girerken nasıl hissedersek o yıl da öyle geçermiş...” Biz de burada yola çıkarak, yeni yıla girerken teknolojiyle eğlencenin dozu nasıl arttırılır diye araştırdık. Karşımıza birbirinden ilginç yeni teknoloji oyuncak, icat çıktı. Aydınlatmadan müziğe kadar uzanan teknolojik oyuncaklar listemiz, yılbaşı gecenizdeki eğlencenizi arttıracak. 2018’in sağlık, mutluluk, huzur ve bol teknoloji getiren bir yıl olmasını diliyoruz.

PARTİNİN DJ’İ SİZ OLUN

Yılbaşı gecesi müziksiz olmaz. Kendi müziğimizi kendimiz yapalım diyorsanız LG’nin geliştiği Loodr Boombox tam size göre. Taşınabilir bir DJ seti olan modele müzikler, bluetooth bağlantısıyla kablosuz olarak aktarılıyor. Üzerinde bulunan ses efekti kontrolleriyle profesyoneller gibi bir performansa imza atılabiliyor. 1.299 TL

NOSTALJİK BİR GECE İÇİN

Pikaplar, yılbaşında nostaljik bir gece arayanlar için birebir. Lenco’nun geliştirdiği taşınabilir ‘TT-34’ modeli ise bunu tasarımıyla tamamlıyor. Retro tarzı yüksek kalitede sesin tadını çıkarabileceğiniz taşınabilir bir ahşap çanta pikap olan modelin üzerinde iki adet net ses veren hoparlör bulunuyor. USB bağlantısı sayesinde mevcut plaklardan alınan sesi mp3’e çevirip dijital ortamda dinleyebilirsiniz. 799.90 TL

AMBİYANS YARATIN

Yılbaşı gecesinde bulunduğunuz ortamın ambiyansı oldukça önemli. Bu ambiyansı yaratmak için ışıklandırma şart. Philips’in geliştirdiği akıllı ampuller ‘Hue Light’, kullanıcıların 16 milyon renk arasında seçim yaptırıyor. Wi-Fi üzerinden kontrol edilen Philips Hue Light, ‘Siri’ gibi sesli asistanlar üzerinden de kontrol edilebiliyor. 599.90 TL

BU YILIN MODASI KARAOKE MİKROFONU

Artık karaoke yapmak için evde kablolu sistemlere, televizyona, büyük hoparlörlere, dakikalarca sistem kurmaya, CD’lere ve oynatıcılara gerek yok. Geliştirilen taşınabilir karaoke mikrofonlarına akıllı telefonunuzu kablosuz olarak bağlayarak istediğiniz şarkıya modellerin dahili hoparlörlerinde çıkan sesle eşlik edebilirsiniz. Doppler’in geliştirdiği Ktv250 adındaki model ses kalitesi olarak iddialı modellerin biri. 249 TL

MISIRSIZ OLMAZ

Yılbaşı gecesine eşlik edecek en anlamlı yiyeceklerin başında mısır geliyor. Arzum’un geliştirdiği ‘Patcorn’ adındaki mısır patlama cihazı, kullanım kolaylığıyla bu keyfinizi arttıracak. Modelin haznesinin içinde yer alan karıştırıcı, mısırların iyi şekilde patlatılmasını sağlarken, servis kasesi olarak da kullanılabilen hazne kapağı işinizi oldukça kolaylaştırıyor. 224.90 TL

15 SANİYEDE STİCKER’LI FOTOĞRAF

HP Sprocket, yılbaşı gecesinde çekilen fotoğraflardan aldığı keyfi arttıracak. Sticker olarak 5x7.6 cm boyutlarında fotoğraflar basabilen model, akıllı telefonlara kablosuz olarak bağlanabiliyor. Bu uygulamayla fotoğraflar hızlı bir şekilde basılabiliyor. Yaklaşık baskı süresi 15 saniye civarında. 499 TL

BİR EĞLENCE KLASİĞİ

Arkadaş ortamında oyun denilince akla gelen ilk seçeneklerin başında Hasbro’nun geliştirdiği Tabu var. Fiziksel kartlarla oynanan bu oyunun bir de elektronik seçeneği bulunuyor. Tabu Elektronik’te kelimeler ekranda görünüyor, oyuncular zamana karşı yarışıyor. Yasaklı kelimeyi kullanmadan en çok kelimeyi tahmin eden takım oyunu kazanıyor. 79.90 TL

İSTEDİĞİN YERDE EĞLENCE

BİR bahçeye sahipseniz taşınabilir şömineler tam sizin için. İçinde yanıcı gaz bulunmayan bu modeller, dış mekanlarda şömine yakıtı olarak bilinen Bio Ethanol ile çalışıyor. İç mekanlarda kullanmak için ise kandil yağı veya gaz yağı tercih edilebiliyor. Mumvemum’un geliştirdiği bu model de yılbaşında bulunduğunuz ortamı ısıtmak için seçenek. 519.99 TL

OYUN DÜNYASI

8 BAŞLI OROCHİ’Yİ YENİN

ÜNLÜ Sumi-e tarzında mürekkep resimlerle süslenen ‘Okami’ adındaki oyunda, Nippon dünyasını harabeye çeviren sekiz başlı iblis yaratık Orochi’yi yenme görevini üstleniyorsunuz. 150 TL

HAFTANIN TRENDİ

PROFESYONELLERE YÖNELİK

TAKİP cihazlarından ‘Tile’, ‘Pro Serisi’ ile kaybettiğiniz eşyaları bulmanıza yardımcı oluyor. Model, 60 metre kapsama alanına, su geçirmez yapıya sahip ve önceki modellerinden iki kat daha yüksek sesli. 249 TL

UYGULAMA

FOTOĞRAFLARA IŞIKLI SEÇENEK

YILBAŞI partisinde çekeceğiniz fotoğrafları biraz daha estetik hale getirmek isteyenler için ‘Kirakira+’ adındaki uygulama biçilmiş kaftan. Kullanıcılar bu uygulamayla, pırıltılı ve yılbaşı efektleriyle fotoğraflarında fark yaratabiliyor. 3.49 TL