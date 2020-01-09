Zyxel’den yeni nesil ağ mühendislerine çağrı

Zyxel, Türkiye’de eğitim alanında sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tink Teknoloji ve İnsan Koleji’nde öğrencilerle bir araya gelen Zyxel Channel Head Tuğba Şişik, 2030 yılında öne çıkacak teknoloji trendleri hakkında Z kuşağını bilgilendirdi. Türkiye’deki kadın mühendis açığına da dikkat çeken Şişik, kız öğrencilere ağ mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği alanında uzmanlaşmaları yönünde çağrıda bulundu.

Tink, Teknoloji ve İnsan Koleji Sancaktepe Kampüsü’nde organize edilen TinkUp etkinliğine katılan Tuğba Şişik, gençlere bilişim sektöründe başarılı olmak için atmaları gereken adımlara dair tavsiyede de bulundu. Odağında teknoloji olan bir okulda öğrenim gördükleri için Tink Koleji öğrencilerinin çok şanslı olduğunu söyleyen Tuğba Şişik, Ağ teknolojileri mühendisleri ve yapay zeka mühendislerinin şirketlerde hangi görevleri üstlendiğine dair öğrencilere şu bilgileri verdi:

“İş dünyası yeniden şekilleniyor. Dijitalleşen dünyada güçlü ve kesintisiz veri iletişimi beklentisi uç noktaya çıkacak. İnsansız / şubesiz bankacılık uygulamaları artacak. Fiziksel bir klavye yerine, bir odada nerede olursanız olun, size yazmanın fiziksel hissini verebilecek holografik bir klavyeye sahip olacağız. Tüm tabloda “kesintisiz iletişim”, olmazsa olmazların başında geliyor. Anlattığım bu senaryonun gerçekleşmesi için kurumların “güvenli ve kesintisiz bilgi işlem altyapısına” ihtiyacı bulunuyor.İşte bu noktada dünya genelinde ağ mühendislerine daha çok ihtiyaç duyulacak.

Ağ mühendisi ne iş yapar?

Bir ağ mühendisi, bilgisayar ağırlıklı sistemler arasında, en uygun haberleşme yöntemini saptar, sistemi kurar ve işletime açar. İyi bir ağ mühendisi olabilmek için analitik düşünme yeteneğine ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olmak gerekir. Ayrıca ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı olması aranılan özellikler arasında yer alır.Ağ mühendisleri, başta finans sektörü olmak üzere bilgisayar ağına sahip olan, tüm işletmelerde çalışabilirler. Ağ mühendislerinin, bilgisayar mühendisliği veya elektronik mühendisliği alanında lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu okullardan mezun olan öğrenciler daha sonra ağ teknolojileri alanında uzmanlaşabilirler.”



WiFi 6 hayatımızı kolaylaştıracak

Öğrencileri WiFi 6 gibi yeni teknolojiler konusunda aydınlatan Tuğba Şişik “Wi-Fi 6 en yeni kablosuz iletişim standardıdır. Wi-Fi 6'nın en önemli avantajı hızdır.Bu yeni teknoloji, bir önceki standarda göre bağlantı hızı ve erişim kapasitesini dört kat artıracak. Böylece sizler, eğitiminiz için gerekli eğitim materyallerini yani video içerikleri ultra yüksek kalitede HD formatında izleyebileceksiniz. Ayrıca evlerinizde bağlantı kopma ve donma sorunu yaşamadan online oyun oynayabileceksiniz. Zyxel olarak bu alanda ciddi yatırım yapıyor, bireylerin ve kuruların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.



Yapay Zeka alanında eğitim veren 2 üniversitemiz var

Savunma sanayiinden, sağlık alanına kadar yapay zeka kullanımın giderek yaygınlaştığına da dikkat çeken Tuğba Şişik öğrencilere Türkiye’de ve dünyada yapay zeka mühendisliği alanında eğitim veren üniversiteler hakkında şöyle bilgi verdi:

“Gelecekte yapay zeka alanında çalışmak isteyen gençlerin iş anlamında önü oldukça açık.2018 yılında MIT(Massachusetts Instıtute of Technology)’nin kurduğu yapay zeka fakültesi bu alanda en iyi okullardan biri. Türkiye’de ise Hacettepe Üniversitesi ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Ekonomi Üniversitesi 2019 eğitim öğretim yılında bu alanda eğitim vermeye başladı. Bu sene Hacettepe üniversitesi yapay zeka mühendisliği programına 30 öğrenci, TOBB Ekonomi Üniversitesi 10 öğrenci aldı. Yapay zeka mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişilerin öncelikle bilime meraklı, bilimde gerçekleşen her durumu yakından takip eden ve teknoloji aşığı kişiler olması gerekir. Bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilerin başta matematik olmak üzere mühendislik bölümüne ait derslerde başarılı olması beklenir. Günümüz teknolojilerinin pek çok ihtiyacını karşılayacak olan yapay zeka uzmanlığının, gelecekte de pek çok mesleğin doğmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bu meslekler yapay zeka geliştirici, yapay zeka destekli sağlık teknisyeni, yapay zeka mühendisi, yapay zeka donanım uzmanı, yapay zeka teknolojileri uzmanı, yapay zeka ve finans uzmanı, yapay zeka pazarlamacılığı olarak sıralanabilir.”



Türkiye'de kadın mühendis sayısı 200 bini aştı

Etkinlikte Türkiye’deki kadın mühendis açığı sorunu ile ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ve genç kızlara kariyer tavsiyelerinde bulunan Tuğba Şişik sözlerini şöyle son verdi: “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilişim sektöründe çalışan kadın sayısı az. Zyxel Türkiye olarak iki yıldır sosyal sorumluluk projemiz kapsamında genç kızlarımızı bu alanda kariyer yapmaları için cesaretlendiriyoruz. TMMOB'ye bağlı mühendis odalarının üye istatistiğine göre Türkiye'de kadın mühendis sayısı ise 200 bini aştı.

Güçlü kadın liderlere ihtiyacımız var

Kadınlarda en çok inşaat, ziraat ve makine mühendisliğine rağbet ediyor ancak gelecek yapay zeka ve ağ teknolojileri mühendisliğinde. Ülkemizin geleceğine yön verecek genç kızlarımızı,cam tavanları kıracak’ kadın liderleri yüreklendirmek için buradayız. Son iki yıldır Zyxel olarak Türkiye’nin kadın mühendisleri projesine çok emek verdik. Şirketimizde çalışan kadın mühendislerin, genç mühendis adaylarına mentorluk desteği vermesi sivil toplum kuruluşları ile yeni projeler üzerine çalışıyoruz. Kız öğrencilerin bilişim teknolojilerine, özellikle ağ mühendisliği alanına yönlendirilmesini ülkemizin geleceği ve iş dünyasında kadın - erkek dengesinin sağlanması için oldukça önemli. Umarım bugün burada aramızda bulunan öğrencilerden biri, yapay zeka ve ağ teknolojileri alanında çığır açarak yeni bir teknolojinin geliştirilmesinde öncü olur. Türk gençliğine güvenim tam, öğrencilerimize yürekten inanıyorum.”