Zyxel'den süper hızlı Wi-Fi bağlantısı sunan yeni modem

VMG3625-T20A farklı bağlantı alternatiflerini destekliyor mu?

Ağ teknolojileri alanında uçtan uça çözümler sunan Zyxel’in VDSL, ADSL ve fiber gibi farklı bağlantı alternatiflerini destekleyen yeni modemi; VMG3625-T20A geçtiğimiz hafta raflarda yerini aldı. Zyxel’in yeni ağ geçidi, yüksek bağlantı hızı avantajı yanında zarif tasarımı ile de dikkat çekiyor. Mat siyah rengiyle klas ve şık bir görüntüye sahip cihaz, ev ve ofis dekorasyonlarına da kolayca uyum sağlayabiliyor. Yeni modemin öne çıkan özelliklerinden biri de 4 portunun da gigabit olması. Dahili anten tasarımı ile yüksek kapsama alanı sunan cihazın, AC1200 dual bant desteği bulunuyor. Böylece üstün kalitede stabil performans sunan cihaz sayesinde; yüksek kalitede kesintisiz ve hızlı internet erişimine sahip olabiliyorsunuz.

802.11ac teknolojisi ile üstün performans ve geniş kapsama alanı sunan ürünün çift bant desteği bulunuyor mu?

802.11AC teknolojisi sayesinde süper hızlı Wi-Fi bağlantısı sunan VMG3625-T20A, çift bant desteğine sahip. 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5GHz bandında ise 866 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen modemin, hem VDSL hem de ADSL desteği bulunuyor. Yeni dinamik anten tasarımı ile ölü bölgelerdeki internet erişim sorununu ortadan kaldıran VMG3625-T20A, sahip olduğu IEEE 802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi sertifikasıyla; birden fazla cihaz üzerinden yüksek kalitede full HD video izleme imkanı sağlıyor.

VMG3625-T20A’nın ebeveyn kontrolü özeliği var mı?

Artan siber saldırıların ardından güvenlik hepimiz için odak noktası haline geldi. Zyxel’in yeni ürünü yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde güvenliği en uç noktaya taşıyor. Ürün, MAC filtreleme, ebeveyn kontrolü, DoS koruma gibi güvenlik konusunda da gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Ürünün ev ve ofis kullanıcı için sunduğu avantajlar nelerdir?

Evde online oyun ve HD film indirme deneyimini üst seviyeye taşıyan ürün, ofislerde ise yüksek boyutlu dosyaların kurum içinde hızlı bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor.

G Vectoring teknolojisi kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Zyxel VMG3625-T20A Çift Bantlı Kablosuz AC / N Combo WAN USB'li Gigabit Ağ Geçidi, farklı VDSL hatları arasında karışma veya paraziti ortadan kaldıran G Vectoring teknolojisine sahip. Ürünün bu özelliği sayesinde aynı kablodaki sinyal bozulma / enterferans sorununu ortadan kalkıyor. Cihaz, Sinyal-Gürültü Oranını (SNR) önemli ölçüde iyileştiriyor. Böylelikle daha uzak mesafelere VDSL bağlantısı sağlamak mümkün oluyor.

Zyxel’in yeni modemi, kablosuz bağlantının yanı sıra yüksek hızda kablolu bağlantı da sunuyor. Ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde standart Ethernet bağlantısına oranla çok daha hızlı erişim sağlanıyor. Cihazın bu özelliği DVR, İnternet TV oyun konsolu, gibi kablolu cihazların internete yüksek hızda bağlanmasına olanak tanıyor.

Zyxel VMG3625-T20A’nın uzaktan erişim ile teknik destek imkanı sunması kurumların ve bireysel tüketiclerin hayatına ne gibi kolaylıklar katıyor.

Zyxel VMG3625-T20A’nın önemli bir diğer özelliği; internet servis sağlayıcı konumunda yer alan firmaların uzaktan modeme erişimini sağlayan TR-069 / TR-181 protokolünü desteklemesi. Böylece servis sağlayıcılar, son kullanıcıları etkilemeden modemlere uzaktan erişim, yönetim ve yapılandırma imkanına sahip olabiliyorlar. Kurumlara “tak ve çalıştır" deneyimi yaşatan bu yenilik, servis sağlayıcılar için işletim ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlama anlamına geliyor. Bireyler ise bağlantı sorunu yaşadıklarında ilgili kurumun teknik ekibinin uzaktan modeme müdahale etmesi suretiyle; kolay bir şekilde teknik destek alabiliyorlar. Standart ev kullanıcı modemlerine göre daha yüksek kapasite ve VPN desteği sağlayan Zyxel VMG3625-T20A Çift Bantlı Kablosuz AC / N Combo WAN USB'li Gigabit Ağ Geçidi, müşteri deneyimi ve konforu da en üst seviyeye çıkartıyor.





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