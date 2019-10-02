Zyxel’den IP kameralara özel iki yeni PoE Switch

Zyxel, akıllı ve yönetilebilir switch (ağ anahtarı) ailesine iki yeni ürün ekledi.GS1300 ve GS1350 model ürünler, PoE (Power over Ethernet – Ethernet üzerinden Güç) desteği sayesinde işletmelerin iletişim giderlerini minimize etmeyi hedefliyor.



Günümüzde şirketlerde IP güvenlik kamerası ve IP telefonlara olan ihtiyacın gün geçtikçe artması neticesinde kurulum karmaşası bir yana, işletme maliyetleri de yükseliyor.Daha az kablo ve daha düşük kurulum maliyeti avantajı sunan Power Over Ethernet PoE switch’ler;hem veri iletimini, hem de güç ihtiyacını aynı kablo üzerinden eş zamanlı olarak sağlayarak işletmelerin iş yükünü hafifletiyor. Zyxel GS1300 ve GS1350 model PoE switch’ler bir porttan bir adet PoE uyumlu cihaza yüksek hızlı bağlantı ve güç imkanı sunuyor.Kurumlar, PoE sayesinde fazladan priz ihtiyacı ve kablo uzatmasına gerek duymuyor. Bu sayede kurulum ve işçilik maliyetlerinden tasarruf ediliyor.

Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal’ın verdiği bilgiye göre nesnelerin interneti -IoT yeni iş fırsatları yaratmaya devam ediyor. IP tabanlı güvenlik kameraları pazarı ise bunlardan biri. Araştırma raporlarına göre; küresel güvenlik kamera pazarı 2026 yılına yaklaşık yüzde 15 oranında büyüyerek yaklaşık 107 milyar dolarlık iş hacmine ulaşacak. Pazardaki güvenlik kameraları ise çoğunlukla IP temelli olacak. Bu gelişme, PoE switch’lere olan ilgiyi artıracak. Küçük kameralar ise daha çok PoE switch’ler tarafından desteklenecek.

Günümüzde piyasadaki çoğu switch,ofis iş uygulamaları için bağlantı sağlamaya olanak tanıyan genel amaçlı kullanıma uygun yapıda tasarlanıyor. Oysa güvenlik kamerası endüstrisi için genel özelliklere sahip switchler yeterli olmuyor. Piyasadaki switch’ler genellikle yaklaşık 110 metre uzaklıktaki IP kameraları desteklemiyor. İhtiyaç duyulan durumlarda ikinci bir switch ile sorun çözülebiliyor. Zyxel’in yeni PoE switch’leri ile geniş iletim alanı nedeniyle iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Zyxel GS1300 ve GS1350 model PoE switch’ler 250 metre iletim mesafesi ve 10 Mbps'ye kadar bant genişliğini sağlayabiliyor. IP kameraların ve diğer güvenlik cihazlarının genellikle switch’lerden uzak konumlara kurulmaları gerekir.Standart PoE switch’ler yalnızca 100 metreye kadar iletim mesafelerine sahipken, GS1300 ve GS1350 model switch’ler bu mesafeyi 250 metreye kadar çıkartabiliyor.

Ürünün “Otomatik Kamera Kurtarma” özelliği sayesinde bir IP kamerada arıza tespit edildikten hemen sonra, switch otomatik olarak yeniden başlatılabiliyor ve kamera hızlıca çalışır duruma getirilebiliyor.

Öte yandan Zyxel GS1300 ve GS1350 model switch’ler, cihaz yazılımı veya konfigürasyon güncellemeleri için bakıma alındığında IP kameralara, kesintisiz güç sağlamaya devam edebiliyor. Böylece kameralar her şartta çalışır durumda kalabiliyor.