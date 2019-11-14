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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriZyxel, yeni Dual Band AC1200 LTE modemini tanıttı
GeriTeknoloji Zyxel, yeni Dual Band AC1200 LTE modemini tanıttı
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14.11.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Zyxel, yeni Dual Band AC1200 LTE modemini tanıttı

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Zyxel, yeni Dual Band AC1200 LTE modemini tanıttı

Zyxel, LTE3316 model modem/router’ı pazara sundu. ADSL, fiber veya kablolu TV gibi karasal hatların bulunmadığı lokasyonlarda 4,5 G internet erişimi sağlayan yeni LTE cihazını ortaya çıkardı. Kurumsal ve bireysel kullanıma uygun olan Zyxel’in yeni 4,5G modem/router’ı LTE3316, 300 Mbps indirme (DL), 50 Mbps (UL) veri gönderme kapasitesi ile sabit hatların olmadığı piknik alanları veya açık denizde bile internet erişimi sunabiliyor.

Ev ve ofislerde mevcut sabit hatlarda kesinti yaşanması durumunda alternatif çözüm olarak devreye girebilen ve 4,5G LTE yedek internet bağlantısı sağlamak için kullanılabilen LTE3316, köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modları ile her türlü cihaz veya ağ geçidi ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak çalışabiliyor.

Klasik modem/router’lar, bir ADSL/VDSL modem desteği ve servis sağlayıcı firmanın ethernet kablosu ile internet erişimi sağlayabilirken;LTE modem/router’lar, kablo ile internet bağlantısının olmadığı yerlerde “herhangi bir SIM kart üzerinden” sabit telefon hattına ihtiyaç duymadan yüksek hızda internet sunabiliyor. LTE3316, mikro USB güç bağlantı noktasından aldığı enerji ile mobil olarak çalışabiliyor. 

Zyxel Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar’in verdiği bilgiye göre Zyxel’in yeni nesil modem/router’ı LTE3316 ile Netflix üzerinden dizilerinizi rahatlıkla izleyebilir, 4K çözünürlüklü videoları bekleme süresi ve kopma olmadan seyredebilir, oynadığınız oyunların canlı yayınlarını arkadaşlarınızla paylaşabilir ve yüksek boyutlu dosyaları rahatlıkla transfer edebilirsiniz. LTE router’ınızın aile koruması modunu aktif hale getirerek güvenli internet ortamı yaratabildiğiniz gibi konuklarınız için ise kolaylıkla bağlantı hızı ve öncelikleri belirleyeceğiniz misafir ağları oluşturabilirsiniz. 

Tüm ağ cihazlarınızla entegrasyon 

LTE3316, kurumsal şirketlerde kullanım için köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modu ile işletmelere esneklik sağlıyor. Böylece, ürünün iş uygulamalarında yerleşik yönlendirme (router) işlevlerinden faydalanabilirken, köprü (bridge) modu ile de yüksek kaliteli Wi-Fi erişim imkanı elde ediliyor.

Zyxel, yeni Dual Band AC1200 LTE modemini tanıttı

Dual bant desteği 

Ofislerde sadece kablolu internet bağlantısına dayalı bir internet erişiminizin olması, iş sürekliliğini açısından sorunlara neden olabiliyor. Kablolu hatlardaki herhangi bir internet kesintisi anında, mobil operatör üzerinden internet erişiminizin devreye alınmasına olanak tanıyan Zyxel LTE3316, verimliliğin yüksek tutulmasını sağlıyor. 

Taşınabilir şarj cihazları ya da araç şarj cihazlarından mikro USB bağlantısı ile enerji sağlayabilen LTE3316, maksimum 32 cihaza internet paylaşımı sağlayabiliyor.

Zyxel’in yeni modem/router’ı, AC1200 teknolojisi destekli dual bant özelliği ile yüksek kalitede kusursuz Wi-Fi deneyimi için hem, 2,4ghz hem de 5ghz bağlantı seçeneği sunabiliyor. Tak ve çalıştır özelliği, Web GUI sihirbazı ve “LTE Ally uygulaması”sayesinde Zyxel LTE3316, akıllı telefon veya tablet bilgisayar üzerinden kolayca yönetilebiliyor.

Ultra yüksek kaliteli sesli arama 

LTE3316, entegre ses desteği sayesinde, kablo sınırlaması olmadan, evde, ofiste ya da mobil internet kapsama alanın dahilinde; VoLTE aramaları veya ultra yüksek kaliteli CSFB aramalarına imkan tanıyor.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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