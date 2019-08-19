Zyxel uyarıyor: Siber Cuma tehlikesine aman dikkat!
Zyxel, yaz döneminde tavan yapan siber saldırılara karşı kurumları uyardı. Siber korsanların özellikle Cuma günü pusuya yattığının altını çizen Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, Nemucod yöntemi ile yapılan saldırıların arttığına dikkat çekti.
Nemucod adlı bu zararlı yazılım, zip dosyaları içeren e-mailler aracılığıyla yayılıyor. Mahkeme celbi veya online fatura şeklinde resmi belge olarak algılanabilecek formatta olan e-postaların eklentilerini açan kişilerin bilgisayarları kilitleniyor. Siber korsanlar tarafından dosyaların şifrelenmesinin ardından şifreyi kırmak için fidye talep ediliyor.
“Bilinmeyen kişilerden gelen e-mailleri açmayın. Temkinli olun” uyarısında bulunan Erünsal, geçen yıla oranla DDoS saldırılarının sayısının da%18 oranında arttığını sözlerine ekliyor.
5651 sayılı kanun gereğince, sahip oldukları ağ ve internet erişimi çok sayıda kişi tarafından kullanılan şirketler, bu ağ üzerinde gerçekleşen tüm yasal durumlardan hukuki olarak yükümlü bulunuyor. Şirketler bünyesindeki internet bağlantısından yararlanan kullanıcıların herhangi bir yolla hakaret, haksız rekabet, terör içerikli girişim, çocuk pornografisine bulaşmak, kumar oynamak ya da organize suç işlemek gibi kanunlara aykırı girişimlerde bulunması durumunda, söz konusu yasa; kimlik ve log takibi yapılmayan şirketlerde kanuni sorumluluğu doğrudan ilgili kuruma yüklüyor. Bu durumların yaşanmaması için 5651 sayılı kanun kapsamında, sistemlerdeki aktivitelerin kayıtlarının tutulması gerekiyor.
Yaz döneminde cafe, restoran, spor merkezleri, AVM ve konaklama tesisleri gibi işletmelerde kullanılan bağlantılar üzerinden saldırıların gerçekleştiğini hatırlatan Erünsal, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Mobilite, hepimize son derece esnek bir yaşam vaat ediyor. Ancak tehlikeleri de yok değil. Dünya genelinde 2021’e kadar siber saldırıların sebep olduğu tahribatın 6 katrilyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Kurumların bu nedenle güvenlik yatırımlarını artırması gerekiyor. Turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler, risk grubu yüksek kategoride yer alıyor. Bu nedenle 5651 sayılı yasaya uygun hareket etmeyen şirketleri büyük tehditler bekliyor.
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