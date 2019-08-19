Zyxel uyarıyor: Siber Cuma tehlikesine aman dikkat!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriZyxel uyarıyor: Siber Cuma tehlikesine aman dikkat!
GeriTeknoloji Zyxel uyarıyor: Siber Cuma tehlikesine aman dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.08.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Zyxel uyarıyor: Siber Cuma tehlikesine aman dikkat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zyxel uyarıyor: Siber Cuma tehlikesine aman dikkat!

Zyxel, yaz döneminde tavan yapan siber saldırılara karşı kurumları uyardı. Siber korsanların özellikle Cuma günü pusuya yattığının altını çizen Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, Nemucod yöntemi ile yapılan saldırıların arttığına dikkat çekti.

Nemucod adlı bu zararlı yazılım, zip dosyaları içeren e-mailler aracılığıyla yayılıyor. Mahkeme celbi veya online fatura şeklinde resmi belge olarak algılanabilecek formatta olan e-postaların eklentilerini açan kişilerin bilgisayarları kilitleniyor. Siber korsanlar tarafından dosyaların şifrelenmesinin ardından şifreyi kırmak için fidye talep ediliyor.

“Bilinmeyen kişilerden gelen e-mailleri açmayın. Temkinli olun” uyarısında bulunan Erünsal, geçen yıla oranla DDoS saldırılarının sayısının da%18 oranında arttığını sözlerine ekliyor. 

5651 sayılı kanun gereğince, sahip oldukları ağ ve internet erişimi çok sayıda kişi tarafından kullanılan şirketler, bu ağ üzerinde gerçekleşen tüm yasal durumlardan hukuki olarak yükümlü bulunuyor. Şirketler bünyesindeki internet bağlantısından yararlanan kullanıcıların herhangi bir yolla hakaret, haksız rekabet, terör içerikli girişim, çocuk pornografisine bulaşmak, kumar oynamak ya da organize suç işlemek gibi kanunlara aykırı girişimlerde bulunması durumunda, söz konusu yasa; kimlik ve log takibi yapılmayan şirketlerde kanuni sorumluluğu doğrudan ilgili kuruma yüklüyor. Bu durumların yaşanmaması için 5651 sayılı kanun kapsamında, sistemlerdeki aktivitelerin kayıtlarının tutulması gerekiyor. 

Yaz döneminde cafe, restoran, spor merkezleri, AVM ve konaklama tesisleri gibi işletmelerde kullanılan bağlantılar üzerinden saldırıların gerçekleştiğini hatırlatan Erünsal, sözlerini şöyle sürdürüyor: 

“Mobilite, hepimize son derece esnek bir yaşam vaat ediyor. Ancak tehlikeleri de yok değil. Dünya genelinde 2021’e kadar siber saldırıların sebep olduğu tahribatın 6 katrilyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Kurumların bu nedenle güvenlik yatırımlarını artırması gerekiyor. Turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler, risk grubu yüksek kategoride yer alıyor. Bu nedenle 5651 sayılı yasaya uygun hareket etmeyen şirketleri büyük tehditler bekliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?