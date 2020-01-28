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Teknoloji
Haber Giriş: 28.01.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Zyxel Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Brian Tien oldu

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Zyxel Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Brian Tien oldu

Ağ teknolojileri alanında çözümler sunan Zyxel, bilişim sektöründe yirmi yılı aşkın deneyimi olan Brian Tien’i Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Zyxel’in Tayvan'da bulunan genel merkezinde görev alacak olan Tien, firmanın tüm pazarlama ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, yönetimi ve denetiminden sorumlu olacak. Tien şirketin satış stratejilerinin sorumluğunu da üstlenecek.

 

Brian Tien, Çin ve Güneydoğu Asya'da telekomünikasyon sektöründe özellikle ağ teknolojileri alanında 20 yılı aşkın süredir kanal yönetimi, stratejik iş yönetimi ve iş geliştirme alanında birçok başarılı projeye imza attı. Ağ teknolojileri alanında kariyerine Cisco’da başlayan Tien, burada 11 yıl yöneticilik yaptıktan sonra, 2011 yılında HPE Aruba’ya satış direktörü olarak atandı.

Büyük Ölçekli Global Müşterilerin Yönetimi, KOBİ İş Birimi, Kanal Yönetimi, Stratejik İş Geliştirme, Satış Yönetimi ve Ekosistem Geliştirme gibi sorumlulukları bulunan Tien, Ocak ayı itibarıyla Zyxel bünyesine göreve başladı.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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