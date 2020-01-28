Zyxel Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Brian Tien oldu

Zyxel’in Tayvan'da bulunan genel merkezinde görev alacak olan Tien, firmanın tüm pazarlama ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, yönetimi ve denetiminden sorumlu olacak. Tien şirketin satış stratejilerinin sorumluğunu da üstlenecek.

Brian Tien, Çin ve Güneydoğu Asya'da telekomünikasyon sektöründe özellikle ağ teknolojileri alanında 20 yılı aşkın süredir kanal yönetimi, stratejik iş yönetimi ve iş geliştirme alanında birçok başarılı projeye imza attı. Ağ teknolojileri alanında kariyerine Cisco’da başlayan Tien, burada 11 yıl yöneticilik yaptıktan sonra, 2011 yılında HPE Aruba’ya satış direktörü olarak atandı.



Büyük Ölçekli Global Müşterilerin Yönetimi, KOBİ İş Birimi, Kanal Yönetimi, Stratejik İş Geliştirme, Satış Yönetimi ve Ekosistem Geliştirme gibi sorumlulukları bulunan Tien, Ocak ayı itibarıyla Zyxel bünyesine göreve başladı.