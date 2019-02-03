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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.02.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Zyxel Multy X ile roaming teknolojisi evlere geliyor

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Zyxel Multy X ile roaming teknolojisi evlere geliyor

Üç bantlı Tüm Ev WiFi Mesh Sistemi Multy X, internete bağlı uygulamaların performansını daha yüksek düzeye çıkarıyor ve kapsama alanına girmeyen ölü noktaları ortadan kaldırıyor.

Zyxel, evlerde hızlı, güvenilir WiFi kapsama alanı sağlamak için tasarlanmış bir Tüm Ev WiFi Mesh Sistemi olan üç bantlı AC3000 Multy X'i ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Multy X, kullanıcıların basit, sezgisel bir akıllı telefon uygulamasıyla yüksek performanslı bir WiFi ağı kurmalarını ve yönetmelerini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar uygulamayı kullanarak ebeveyn kontrolü, misafir ağı, Alexa ses kontrolü ve benzeri özellikleri kolaylıkla uygulayabiliyor ve yönetebiliyor.

Multy X, evde kesintisiz kapsama alanı sağlamak ve WiFi ölü noktaları ortadan kaldırmak için WiFi Mesh teknolojisini kullanıyor. Her ölçekteki evin tamamını kapsama alanına alan tek bir ağ oluşturmak için birden fazla Multy X cihazı birlikte çalışarak güvenilir WiFi kapsama alanı oluşturulabiliyor. Cihazlar otomatik olarak en iyi sinyal aldıkları en yakın MultyX’e bağlanıyor ve bağlı olduğu ağı değiştirmeden ve bağlantıları yeniden kurmadan ev içinde serbestçe dolaşmaya imkan tanıyor ve optimum ağ performansı sağlıyor. 

Zyxel Multy X ile roaming teknolojisi evlere geliyor

Geleneksel ağlarda oluşan Router’lar ve ağ genişletici cihazlar arasındaki WiFi sinyallerinin tekrarlanması sebebi ile hız ve bant genişliği kaybının aksine,Multy X sistemi bağlı aygıtlara tam bant genişliği ve hız sunmak için tek bir ağ olarak birlikte çalışıyorlar. 

Multy X sistemi, evde bağlantı sağlamak için yönlendiriciler ve genişleticiler arasındaki WiFi sinyallerini tekrarladığı için hız ve bant genişliğini kaybeden geleneksel ağların aksine, bağlı aygıtlara tam bant genişliği ve hız sunmak için tek bir ağ olarak birlikte çalışabiliyor. 

Zyxel Multy X ile roaming teknolojisi evlere geliyor

Tri-Band, daha fazla hız anlamına geliyor

Multy X, çift bantlı mesh ağ çözümlerinden farklı olarak, ağın genel performansını düşüren, düğümler arasındaki (overhead) iletişim için üçüncü frekans bandını kullanan üç frekans bantlı bir çözümdür. Multy X, maksimum performans ve güvenilirlik sağlamak için 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarındaki tüm bant genişliğini bağlı cihazların kullanımına tahsis edebiliyor. MU-MIMO desteği, MultyX'in mümkün olan en yüksek hızda aynı anda birden fazla cihaza bağlanmasını ve iletişim kurmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. 

Basit, sezgisel mobil uygulama, tüm ev Multy X WiFi ağını kurmayı ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, Multy X uygulamasını kullanarak birkaç dakika içinde ağ kurabilir, firmware güncellemelerini cep telefonlarından yapabilir, misafirler için geçici WiFi ağı oluşturabilir ve belirli kullanıcıların WiFi erişimini duraklatabiliyor. Amazon Alexa servisi aracılığıyla ses kontrolü, Multy X ev ağını yönetmeyi daha da kolaylaştırıyor. 

Zyxel Multy X ile roaming teknolojisi evlere geliyor

Zyxel Türkiye  Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal , Multy X'in tamamen basitlik ve performans ile ilgili bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Multy X'in şık ve basit görünümü ev ortamına uyum sağlamasına olanak tanır ancak zarif tasarımın arkasında güçlü bir donanım bulunmaktadır. Multy X, derinlemesine bakıldığında, kullanım kolaylığı, hızlı ve güvenilir performans ve herkese mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunan ve tüm bağlı cihazların potansiyellerine uygun şekilde çalışmasını sağlayan eksiksiz, bütünleşik kapsama alanı sağlamak üzere tasarlanmıştır." dedi. 

Zyxel MultyX Tüm Ev WiFi Mesh Sistemi ikili set olarak piyasaya sunuluyor. Türkiye’de Aralık ayında piyasada olacak Multy X, ağını genişletmek için tekli Multy X düğümleri de  2018 yılının ilk çeyreğinde pazarda yerini alacak. Multy X kullanıcıları Zyxel ürünlerinin kullanımına dair ek bir kaynak olarak sunulan, ev kullanıcıları forumunda (homeforum.zyxel.com) diğer kullanıcılardan veya Zyxel profesyonellerinden hızlı bir şekilde destek arayabiliyor veya bilgi paylaşımında bulunabiliyorlar.

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