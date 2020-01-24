Zyxel, bu yıl WiFi 6 ve Bulut çözümlerine odaklanacak

Etkinlik kapsamında ZyPartner Programı’na dâhil olan çözüm ortaklarına; yeni ürünler, 2020 yol haritası ve ağ pazarı trendleri hakkında bilgiler aktarıldı. Sağlık, eğitim, turizm alanında 2019 yılında gerçekleştirilen başarılı projeler ve dikey pazarlarda yapılan çalışmaların da değerlendirildiği organizasyonda Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, katılımcılara pazardaki yeni iş fırsatlarını ve Zyxel’in dijital dönüşüm stratejisini de anlattı.

Zyxel Satış Mühendisi Kerem Kırkıç ise Dijital Ayak İzi ve Şirketinizin Geleceği konu başlıklı sunumunda WiFi 6 ve Bulut teknolojisine dair yeni trendlerden bahsetti.

2019’un en başarılı projelerinin de ödüllendirildiği kanal konferansında, partnerler arasında ekip ruhu bilinci ve sinerjiyi artırmak hedefiyle çeşitli takım etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasında ZyPartner Programı’na dahil olan iş ortaklarına teşekkür eden Zyxel Türkiye Kanal Müdürü Tuğba Şişik 2020’nin WiFi 6 yılı olacağını söyledi: WiFi 6’nın ev ve ofis ortamları için, daha güçlü, daha güvenilir ve daha hızlı bağlantı desteği sunacağını anımsatan Şişik, WiFi 6 ile WiFi 5'in 3 katı kadar yüksek indirme hızlarına ulaşabileceğiz. Dağıtıcıya bağlanan cihaz sayısı artacak ve çok daha hızlı veri akışı sağlanabilecek. Bu teknolojik gelişme doğrultusunda siz Zypartnerlarımızla çok daha fazla yeni iş fırsatları elde edeceğiz” dedi.

Tuğba Şişik sözlerini şöyle sürdürdü:

”Sektör araştırma verileri ağ teknolojilerine olan ilginin artacağını açıkça gözler önüne seriyor. Pazarın ihtiyaçlarını karşılamak, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve daha rekabetçi bir kimliğe bürünen iş dünyasında çevik kalabilmek için kurumların güçlü bir ağ altyapısı ihtiyacı bulunmakta. Bu nedenle 2020 yılında ülke genelinde iş hacmimiz büyük bir oranda ivme kazanacak. 2020 yılında bulut çözümlerine ağırlık vereceğiz. Kurumlara esneklik ve maliyet avantajı sunan Nebula Bulut Çözümleri Ürün Ailemiz genişlemeye devam edecek. Yılın 2. yarısında hem bulut, hem güvenlik, hem de switch kategorisinde yeni ürünlerimiz pazara sunulmuş olacak.”